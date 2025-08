Mazzacane, el Chiqui Tapia de ACTC: mafia, corrupción y y negligencia en autódromo de La Plata | VIDEOS

El hijo de uno de los grandes corredores de Turismo Carretera (Francisco "Tano" Politano), quién también fue piloto aunque en Turismo Rioplatense y ahora es un reconocido periodista, Julio Politano, denunció una red de corrupción que sería comandada por el actual presidente de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), Hugo Héctor Mazzacane, padre del ex F1, Gastón Mazzacane.

Así de familiar es el automovilismo deportivo en Argentina: por eso quiénes lo conocen desde adentro son fundamentales para desentrañar las redes mafiosas que lo esquilman desde hace años, en beneficio propio y en detrimento de sus seguidores, fanáticos y leales, que no merecen ser representados por semjantes dirigentes.

"Luego de un arduo trabajo de investigación,he logrado descubrir inesperadas e inaceptables negligencias que el Estado Provincial de PBA habría incurrido en lo que se refiere a las autorizaciones de competencias automovilísticas que se realizaron y se realizan, inclusive este fin de semana de los días 1, 2 y 3 de Agosto, en un predio ubicado en el kilómetro 49.500 de la Ruta Nacional 2, cuyo nombre de fantasía, ya que no existe como tal legalmente, es “Autódromo Roberto Mouras” y su organizador y fiscalizador son el Automóvil Club La Plata SA y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) respectivamente", expresó Julio Politano en diálogo con VisionPolitica.com.ar.

"Cabe señalar, para los que desconocen los pormenores de esta vergonzante problemática, que los mismos medios masivos de comunicación, mediante notas periodísticas al respecto, como así también todo el ambiente automovilístico, señalan al presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, no solo como el propietario del predio donde se desarrollan las competencias (con la salvedad que no figura en ninguna documentación oficial que lo acredite como tal), sino como el actor intelectual y supuesto beneficiario de todas estas maniobras, que de confirmarlo la Justicia, estarían desarrollándose al margen de la Ley con la complicidad de funcionarios estatales que he enumerado en mis distintas presentaciones y denuncias", expresó Politano en una nota publicada por el prestigioso portal Agencia Nova.

⛔Mazzacane, el Chiqui Tapia de la ACTC:🚘🏁 mafia, corrupción y y negligencia en el autódromo de La Plata🏴‍☠️🔥#laplata #autodromo #CORRUPCION pic.twitter.com/23n6SumZBr — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) August 4, 2025

"En dichas autorizaciones, merced al trabajo iniciado meses atrás, quedarían expuestas la cantidad de violaciones a las legislaciones vigentes de carácter municipal y provincial. Todas irrevocablemente probadas con innumerable cantidad de documentación emanada por los mismos organismos oficiales responsables e involucrados, más el material fílmico y fotográfico aportado a mis presentaciones, denuncias y solicitudes que dan prueba de ello", señaló el ex piloto.