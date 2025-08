Rojo, cada vez más lejos

l conflicto entre Marcos Rojo y Boca Juniors ya no es un secreto. El defensor, apartado del plantel profesional desde hace semanas, redobló la apuesta este lunes al publicar un video emotivo y desafiante en sus redes sociales. Acompañado por el tema “Bandoleros”, la pieza repasa sus momentos más icónicos con la camiseta azul y oro: goles, clásicos y la cinta de capitán en el brazo. El mensaje es claro: reivindicación y despedida.

Aunque su contrato vence en diciembre, Rojo ya no entrena con el grupo ni tiene contacto con el cuerpo técnico. La situación se agravó durante el Mundial de Clubes, cuando no sumó minutos frente a Auckland City pese a estar en condiciones físicas. Aquel episodio incluyó una discusión con el entrenador Miguel Ángel Russo, y desde entonces no volvió a ser considerado.

Las declaraciones de Russo apuntan directamente a la dirigencia. Según el DT, la decisión de marginar al defensor vino del propio Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, lo que pone en evidencia un quiebre institucional. Mientras el club analiza rescindir su contrato de manera anticipada, Rojo eligió hablar sin palabras, pero con poderosas imágenes.

La polémica no terminó ahí. Días antes, Rojo había publicado una historia celebrando los 120 años de Estudiantes de La Plata, su club de origen, un gesto leído como un claro guiño a un posible regreso. Y ahora, su representante Kristian Bereit también agitó las aguas al compartir una imagen del defensor con la palabra “Respect” (respeto), en medio de las críticas que recibió el jugador por parte del entorno xeneize.

El ciclo de Marcos Rojo en Boca parece haber llegado a su fin. Aunque no hay anuncio oficial, el silencio del club y los gestos del jugador anticipan un final de novela para uno de los líderes del último tiempo. Las próximas semanas serán decisivas.