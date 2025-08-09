¿Por qué discutimos tanto si nos queremos?

Parece raro, pero muchas parejas que se aman discuten seguido por pavadas. ¿Te pasó? A veces una charla normal termina en una pelea que nadie esperaba. ¿Cómo se evita ese desgaste? ¿Es posible dejar de discutir sin reprimir lo que sentimos?

El experto psiquiatra Enrique Rojas lo tiene clarísimo. Según él, hay tres reglas de oro que pueden ayudarte a cambiar la dinámica de tu relación. Y no, no se trata de hacer terapia de pareja ni de aguantar todo sin decir nada. Al contrario: son reglas simples que mejoran la convivencia y te enseñan a discutir menos y vivir mejor.

Vamos a verlas una por una.

1. Discutir menos… con inteligencia

Para Enrique Rojas, las parejas que funcionan bien no discuten tanto. No porque escondan los problemas, sino porque saben elegir bien cuándo y cómo hablar. Muchas peleas arrancan por malentendidos o por saltar sin pensar.

Su consejo: no todo merece una discusión. Elegí bien tus batallas. Y si hablás, que sea sobre un tema a la vez, sin meter cosas viejas o usar palabras que lastiman.

Un detalle clave que remarcó el experto psiquiatra: tener empatía. Es decir, ponerte en el lugar del otro antes de reaccionar. Parece básico, pero cambia todo.

2. Cerrar la “colección de reproches”

¿Te acordás de algo que tu pareja hizo hace meses y todavía lo sacás en cada pelea? A eso Rojas lo llama “la colección de reproches”. Y dice que hay que guardarla bajo llave.

Perdonar de verdad no es decir “te perdono” pero seguir acumulando bronca. Es dejar de usar el pasado como arma. Si no soltás lo viejo, no podés construir algo nuevo.

El amor necesita perdón. Así de simple. Según Enrique Rojas, dejar atrás los rencores es señal de madurez emocional. Discutir siempre por lo mismo solo aleja más.

3. Ver el vínculo con otra perspectiva

El último consejo es mirar la relación a largo plazo. No agrandar cada problema como si fuera el fin del mundo. Rojas lo llama “encender las luces largas”, como cuando manejás de noche y necesitás ver más allá.

Esto no significa ignorar los conflictos, sino aprender a relativizar. Pensar: “¿vale la pena pelear por esto?”. Muchas veces, no. Cambiar el foco ayuda a valorar el vínculo más que el enojo puntual.

Con esta mirada, aparecen más la paciencia, el respeto y las ganas de construir juntos.

¿Quién es Enrique Rojas?

Enrique Rojas es uno de los psiquiatras más conocidos de habla hispana. Nació en Granada en 1949 y lleva décadas hablando sobre emociones, amor y salud mental. Dirige el Instituto Rojas-Estapé en Madrid y sus libros llegaron a miles de personas en todo el mundo.

En redes sociales como TikTok e Instagram, se volvió popular por explicar temas complejos de forma clara y directa. Muchos lo siguen para aprender a dejar de discutir, superar rupturas o entender sus emociones.

Seguí estas tres reglas de oro del experto psiquiatra Enrique Rojas si querés una relación más sana:

Discutí menos y mejor. No revuelvas el pasado. Pensá en el largo plazo.

Aplicarlas no es magia, pero cambia mucho. Probá una y vas a notar la diferencia.