Fiestas de San Fermín: qué se come en el tradicional almuercico

¿Alguna vez te preguntaste qué se come en las Fiestas de San Fermín? Más allá del famoso encierro de toros y el txupinazo, estas fiestas en Pamplona tienen una parte bien sabrosa que no puede faltar: el almuercico del 6 de julio. Ese primer almuerzo del día que une amigos y familiares para arrancar la celebración con toda la energía.

El almuercico es un ritual casi tan esperado como la misma fiesta. Al sonar el chupinazo a mediodía, todos se juntan para disfrutar un plato contundente y tradicional, pensado para afrontar los días intensos que vienen. Y acá no pueden faltar dos protagonistas clave: los huevos fritos y la chistorra.

La chistorra, ese embutido típico de Navarra, es el sabor estrella. Se prepara con carne de cerdo y un toque de pimentón que le da un gusto ahumado y picante justo. Pero si la acompañás con huevos fritos y unas buenas papas bien crocantes, ahí sí tenés el plato perfecto para el almuercico. La yema líquida de los huevos, la textura crujiente de las papas y el sabor intenso de la chistorra hacen una combinación que no podés dejar pasar.

Este almuerzo no solo alimenta el cuerpo sino que también es una tradición que fortalece la amistad y el espíritu festivo. Lo podés disfrutar en una casa, en la calle o en el bar del barrio, pero lo importante es compartirlo para arrancar bien las fiestas.

Si querés preparar este clásico en casa, tené en cuenta que las papas necesitan freírse despacio para quedar doradas y crocantes, la chistorra se dora hasta que largue toda su grasa y los huevos se fríen con la yema líquida, justo antes de servir. Así armás un plato bien auténtico para vivir las Fiestas de San Fermín desde donde estés.

Y aunque parezca un plato sencillo, cada ingrediente suma para que el almuercico sea una experiencia gastronómica que acompaña cada brindis y cada corrida de toros. Además, es ideal para arrancar el día con toda la fuerza y alegría que caracterizan a estas fiestas.

¿Querés saber más sobre cómo se vive la fiesta y qué otras tradiciones gastronómicas podés encontrar en San Fermín? No te pierdas la próxima nota, que te va a contar desde el primer encierro hasta el famoso ‘Pobre de mí’. Porque las Fiestas de San Fermín no son solo toros y ruido, sino también sabor y amistad en cada plato.