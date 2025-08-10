Mole de olla: el guiso tradicional que no sabías que es una fuente de nutrientes

¿Alguna vez te preguntaste qué tiene de especial el mole de olla? Más allá de ser un plato rico y tradicional de la gastronomía mexicana, este guiso tiene secretos que lo convierten en una verdadera fuente de nutrientes. Te vas a sorprender cuando sepas todos los beneficios que trae para tu salud.

El mole de olla es un plato típico del centro de México, que se prepara con carne de res cocida en un caldo rojo lleno de sabor, donde no faltan verduras como elote (maíz tierno), zanahoria, papa, calabaza y ejote. Todo esto se mezcla con chiles secos, jitomate, ajo y cebolla, que le dan ese color rojizo y ese gusto particular.

Ahora, ¿por qué es tan bueno para vos? Primero, porque la carne de res aporta proteínas de alta calidad, que son esenciales para reparar tus músculos y tejidos. Las verduras, por su parte, suman vitaminas como la A, C y del grupo B, y minerales importantes como potasio y magnesio. Además, la fibra que aportan estos vegetales ayuda a que tu digestión funcione mejor y te mantiene satisfecho por más tiempo.

Otro dato interesante es que el mole de olla tiene antioxidantes gracias a los chiles y el jitomate, que ayudan a proteger tus células del daño diario. Y como es un guiso con caldo, también colaborás con la hidratación, algo clave para estar bien durante el día.

Si buscás una comida nutritiva, sabrosa y que te deje bien, el mole de olla es una opción ideal. Además, si elegís carne magra y controlás la cantidad de sal, podés mantenerlo bajo en grasa y súper saludable.

¿Querés prepararlo en casa y aprovechar todos estos beneficios? Solo necesitás carne magra de res, verduras frescas como elote, zanahoria, papa, calabaza y ejote, y los chiles secos para la salsa. Cocinalo todo en una olla con agua y especias hasta que quede bien tierno y con mucho sabor. Es un plato completo que se disfruta mucho acompañado con tortillas o arroz.

Así que, la próxima vez que escuches hablar del mole de olla, no lo veas solo como un guiso más. Es un plato lleno de historia, sabor y sobre todo, de beneficios para tu salud. ¿Te animás a probarlo y aprovechar todo lo que tiene para vos?