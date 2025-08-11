Reflexiones: “A San Cayetano pedimos pan y trabajo"

“A San Cayetano pedimos pan y trabajo. Cuando pedimos trabajo estamos pidiendo poder sentir dignidad; y en esta celebración de San Cayetano pedimos esa dignidad que nos confiere el trabajo; poder llevar el pan a casa. Trabajo, esa T (que junto con las otras dos T: Techo y Tierra) está en el entramado básico de los Derechos Humanos; y cuando pedimos trabajo para llevar el pan a casa estamos pidiendo dignidad”.

Las palabras del Papa Francisco contenidas en una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina en 2016, descubren con claridad el sentido profundo de la festividad de San Cayetano en el corazón del pueblo; porque este Santo es un refugio para los miles de compatriotas que buscan trabajo o quieren preservarlo y en la fe de su acompañamiento y gracia reposa la esperanza de llevar el pan a la mesa familiar en momentos tan difíciles. Y como el pueblo argentino es agradecido cada 7 de Agosto, en su Día, lo recordamos y veneramos.

Por Antonio E. Arcuri



(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.