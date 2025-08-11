Campaña solidaria: una pareja con capacidades diferentes compró celular para su hija y era trucho

Una estafa que surgió de una compra a través de las redes sociales, les rompió el corazón a dos padres con capacidades diferentes de Ensenada, que buscaban darle una sorpresa a su hijita Paloma de 10 años, en el próximo Día del Niño, que se celebrará el domingo 17 de agosto 2025.

El hecho delictivo e indignante ocurrió algunos días atrás, cuando Matías Grandicelli y su esposa Paola, intentaron aprovechar una oferta a través de Marketplace, la plataforma de ventas de Facebook que suele ser tan buena en muchos casos, como peligrosa en otros.

Se nos ocurrió convocar a una COLECTA SOLIDARIA para ayudar a esta pareja a hacer realidad el sueño de su hija. Lo hablamos con ellos, les pedimos un Alias donde la gente pueda depositar y arrancamos aquí esta cruzada de amor que no dudamos será todo un éxito.

Les ofrecieron un celular usado, en muy buenas condiciones y muy barato. Matías y Paola aceptaron comprarlo y un joven en moto llegó hasta la puerta de Anses de Ensenada, donde Matías trabaja diariamente vendiendo bolsitas de residuos que producen en el Taller Protegido de Ensenada.

El despiadado estafador sacó su celular, tomó el dinero que con gran esfuerzo había logrado juntar la familia de Paloma y se fue a toda velocidad por calle La Merced. Cuando Matías llegó a su casa desbordante de felicidad, junto a Paola abrieron el paquete y descubrieron que el aparato no funcionaba.

Desde entonces, Matías y Paola no pueden dormir ni dejar de llorar. El golpe a su ilusión fue durísimo y no saben qué hacer para juntar la plata necesaria para comprarle el celular tan deseado a su hijta Paloma, que lo espera ansiosa para el Día del Niño que se celebra el próximo domingo 17.