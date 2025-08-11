La Mona vuelve a La Plata

El ícono del cuarteto argentino, Carlos “La Mona” Jiménez, confirmó su esperado regreso a los escenarios de Buenos Aires con un recital en el Estadio Único de La Plata. El anuncio, realizado durante un show a estadio lleno en el Monumental Sargento Cabral de Córdoba, generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores.

A sus 74 años, el cantante había reducido su actividad artística debido a problemas de salud y conflictos judiciales que incluyeron reclamos de paternidad y denuncias mediáticas. Esta etapa de menor exposición lo mantuvo alejado de las giras y de los grandes eventos, aunque nunca del afecto de su público.

“El 27 o 29 de noviembre voy a despedir el año... allá a Buenos Aires”, anticipó, dejando abierta la expectativa sobre la fecha definitiva. El recital promete ser uno de los acontecimientos musicales más relevantes del año, con un reencuentro que muchos fanáticos esperaban desde hacía tiempo.

En paralelo, el artista participará próximamente en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini en El Trece, donde se prevé que comparta detalles sobre su presente personal y profesional, así como sobre la producción del espectáculo en La Plata.

Este regreso no solo representa un nuevo capítulo en la extensa trayectoria de “La Mona”, sino también un símbolo de resiliencia y conexión con su público, valores que han marcado toda su carrera