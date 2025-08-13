¿Agua con gas o sin gas? La mejor bebida para tu entrenamiento

¿Te preguntaste alguna vez si es mejor tomar agua con gas o sin gas para rendir más en el entrenamiento? La respuesta no es tan simple como parece, y puede sorprenderte. Antes de elegir, hay algo mucho más importante que el gas en el agua: la composición y el momento en que la tomás.

El agua es la base de toda buena hidratación, pero ¿sabías que no todas las aguas son iguales? Lo que realmente marca la diferencia son los minerales y electrolitos que tiene la bebida, no si tiene burbujas o no. Esto es clave para que tu cuerpo funcione al máximo cuando hacés ejercicio.

Un estudio hecho con atletas amateurs mostró que quienes tomaron agua mineral con gas bicarbonatada lograron una mejor hidratación que quienes tomaron agua con bajo contenido mineral. Esto se nota, por ejemplo, en cambios en la densidad y el pH de la orina, indicadores claros de hidratación.

Agua con o sin gas: ¿cuál elegir?

Expertos como Nicolas Aubineau, nutricionista deportivo, explican que lo más importante es beber agua que aporte minerales y electrolitos como sodio, calcio y magnesio. Estos ayudan a mantener el equilibrio y la función muscular durante el ejercicio. Por eso, elegir agua con o sin gas queda en un segundo plano.

Además, el agua con gas puede ser incómoda para algunas personas durante el entrenamiento porque provoca sensación de hinchazón o ganas de eructar. Por eso, antes o durante el ejercicio, lo mejor suele ser agua sin gas y con baja mineralización, para evitar molestias.

Durante el entrenamiento, mantenerte hidratado con pequeñas cantidades de agua regularmente es fundamental. Para esfuerzos de alta intensidad, se recomiendan entre 500 ml y 1 litro por hora. Cuando el ejercicio dura más, es importante sumar sales minerales y carbohidratos para recuperar energías.

Momento clave para hidratarte

Antes de entrenar, tomá líquidos en pequeñas cantidades para no sentirte pesado. Durante la actividad, mantenete hidratado con agua o bebidas que contengan electrolitos. Y después, la recuperación es crucial: hay que reponer hasta 3 o 4 litros en algunos casos y equilibrar el organismo.

Aquí, el agua mineral con gas rica en bicarbonatos puede ser una gran aliada para calmar el estómago y recuperar el balance ácido-base, ayudándote a sentirte mejor después del entrenamiento.

La mejor bebida para vos

Al final, la clave está en escuchar a tu cuerpo y elegir la bebida que te haga sentir bien, sin importar si tiene o no gas. Recordá que el agua con minerales y electrolitos, tomada en el momento justo, es tu mejor compañera para potenciar tu entrenamiento y tu rendimiento.