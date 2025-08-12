Después del respiro primaveral, vuelven los fríos en AMBA

El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA arrancó la semana con un respiro primaveral. Este martes 12 de agosto, el SMN prevé mínima de 11°C y máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y viento del noroeste. Sin embargo, este escenario amable durará poco: el miércoles llegará acompañado de un notable cambio de condiciones.

Se espera un aumento de la nubosidad y un descenso térmico, con temperaturas entre 8°C y 15°C. El viento, que rotará al sur, traerá ráfagas de hasta 50 km/h, generando una sensación térmica menor y un ambiente más invernal.

El jueves consolidará el cambio: el ingreso de aire frío del sureste llevará la mínima a 5°C y la máxima a apenas 14°C. Este descenso abrupto en solo dos días refleja la variabilidad típica de agosto, un mes en el que conviven días templados con irrupciones frías propias del final del invierno