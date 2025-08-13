Día del zurdo: cifras, ciencia y figuras que marcaron la historia

Cada año, el Día Internacional de las Personas Zurdas invita a reflexionar sobre la diversidad neurológica y motriz, así como sobre los aportes que este grupo ha dejado en múltiples ámbitos. La efeméride fue establecida en 1992 por el Left-Handers Club de Londres para concientizar sobre las particularidades y desafíos de quienes desarrollan la vida cotidiana y profesional con la mano izquierda como dominante.

Según un metaanálisis de Human Handedness, más de 800 millones de personas —equivalentes al 10,6% de la población global— son zurdas. Esta característica está influenciada por factores biológicos y genéticos. El control motor de la mano izquierda se asocia al hemisferio derecho del cerebro, lo que en algunos casos también implica diferencias en el procesamiento del lenguaje y en la organización de funciones cognitivas. Investigaciones de la Universidad de Oxford identificaron regiones genéticas específicas relacionadas con la zurdera, vinculadas al desarrollo cerebral y, en particular, a áreas de motricidad y lenguaje.

Paul McCartney

El músico británico y miembro de la emblemática banda The Beatles se distinguió desde el inicio por componer y tocar el bajo con su mano izquierda. En las fotografías del grupo y en sus presentaciones, la configuración de los instrumentos y la puesta en escena se adaptó a su lateralidad.

Oprah Winfrey

Presentadora, productora y empresaria, Oprah Winfrey es una de las figuras más influyentes de la televisión estadounidense. Reconocida por su labor filantrópica y su trayectoria en The Oprah Winfrey Show, forma parte del grupo de famosos zurdos en el mundo.

Diego Armando Maradona

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, Diego Maradona fue famoso por su excepcional dominio de la pierna izquierda, con la que marcó goles memorables como “La mano de Dios” y el “Gol del Siglo” en 1986. Aunque jugaba como zurdo, en la vida cotidiana utilizaba la derecha para escribir y realizar otras tareas.

Bill Gates

Cofundador de Microsoft y uno de los empresarios más influyentes en la historia de la tecnología, Bill Gates es parte del pequeño porcentaje de personas zurdas.

Rafael Nadal

Ganador de 22 títulos de Grand Slam, el español Rafael Nadal es famoso por la potencia y el efecto de su golpe de izquierda, pese a que en su vida cotidiana es diestro para escribir y realizar otras actividades. Su zurda en la cancha se convirtió en una de sus mayores ventajas competitivas en el tenis profesional.

Charly García

Icono del rock argentino, Charly García es zurdo. Su virtuosismo y su capacidad para fusionar géneros lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana.

Barack Obama

Barack Obama, 44º presidente de Estados Unidos, es zurdo, un detalle que se visibilizó, especialmente, cuando lo fotografiaban mientras firmaba acuerdos.

Lionel Messi

Reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Lionel Messi construyó su carrera gracias a la precisión y potencia de su pierna izquierda, con la que marcó la mayoría de sus goles y asistencias. Al igual que Maradona, escribe con la derecha, pero juega como zurdo.

Guillermo Vilas

Uno de los tenistas más grandes de Argentina y leyenda del deporte, también es zurdo. Esto le permitió desarrollar un estilo de juego único y efectivo, que lo llevó a conquistar numerosos títulos y a marcar un antes y un después en el tenis sudamericano.

Jimi Hendrix

Ícono mundial del rock y uno de los guitarristas más influyentes de la historia, Jimi Hendrix era zurdo. Le permitió desarrollar un estilo innovador y distintivo, tocando guitarras adaptadas para zurdos que contribuyeron a su sonido único y revolucionario.

Emanuel Ginóbili

Jugador argentino de baloncesto, Emanuel Ginóbili resaltó en la NBA usando la zurda para protagonizar jugadas decisivas y contribuir a la conquista de títulos internacionales.

Marie Curie

La científica polaca-francesa Marie Curie destacó en el trabajo de laboratorio al emplear su mano izquierda. Fue pionera en radiactividad y aportó avances fundamentales en el campo de la física y la química.

Gustavo Cerati

Gustavo Cerati, emblemático músico y líder de Soda Stereo, era zurdo, aunque tocaba la guitarra como diestro. Esta particularidad contribuyó a su estilo único y original, que marcó un hito en el rock en español.

Ringo Starr

Baterista británico, miembro de The Beatles, configuró un estilo propio al tocar un set de batería para diestros con predominio de su mano izquierda.