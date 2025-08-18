Pizza de avena en sartén: receta sin harina y más saludable

¿Te imaginás disfrutar de una pizza deliciosa, sin sentir culpa y sin usar harina? La pizza de avena es la alternativa que estaba esperando tu cuerpo y tu paladar, y lo mejor: se puede hacer en sartén, lista en menos de 15 minutos. Pero no es solo rapidez: esta versión más saludable tiene beneficios que quizás no conocías y que la convierten en una opción ideal para toda la familia.

¿Por qué elegir pizza de avena?

La masa de avena reemplaza a la tradicional de trigo y aporta nutrientes que hacen bien a tu organismo. Algunos de sus beneficios son:

Más fibra: ayuda al tránsito intestinal y mantiene la sensación de saciedad por más tiempo.

Menor índice glucémico: la avena libera glucosa de forma gradual, ideal para controlar los niveles de azúcar.

Proteínas vegetales: contribuye a la reparación y desarrollo de tejidos.

Menos calorías: sustituir harina refinada por avena reduce el aporte calórico de la base.

Apto para intolerancia al trigo: si la avena es certificada sin gluten, es perfecta para celíacos o quienes evitan el trigo.

Vitaminas y minerales: hierro, magnesio, vitaminas del grupo B y antioxidantes que favorecen la salud general.

Con todos estos beneficios, la pizza de avena no solo es rica, sino que también cuida tu cuerpo.

Cómo hacer pizza de avena en sartén (sin harina ni horno)

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas o molida

1 huevo

1/3 taza de leche (puede ser vegetal)

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de polvo para hornear

2 cucharadas de salsa de tomate natural

Queso rallado al gusto

Ingredientes a elección: jamón, tomate, champiñones, aceitunas, pimientos, etc.

Orégano seco

Preparación:

Colocá la avena en un recipiente y, si querés una base más fina, podés molerla en licuadora. Sumá huevo, leche, sal y polvo para hornear. Mezclá hasta formar una masa homogénea y algo espesa. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y agregá una gota de aceite. Verté la mezcla y extendé formando un círculo uniforme del grosor que prefieras. Cociná 3-4 minutos hasta que la base esté firme y se pueda despegar. Dala vuelta y cociná 2 minutos más. Untá salsa de tomate, agregá queso y tus ingredientes favoritos. Tapá la sartén y cociná 3-5 minutos más hasta que el queso funda. Retirá del fuego, espolvoreá orégano y serví caliente.

Para que la receta sea realmente más saludable, combiná la pizza con verduras frescas y quesos bajos en grasa. Así podés disfrutar de un clásico reinventado, sin culpa y con todo el sabor.