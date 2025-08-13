Gonzalo Piovi, exGimnasia, cerca de sumarse al Inter Miami y jugar con Messi

El defensor argentino Gonzalo Piovi (30), con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata, podría convertirse en el nuevo refuerzo del Inter Miami, club de la Major League Soccer que busca consolidar su defensa de cara al cierre de la temporada regular. Actualmente, Piovi milita en Cruz Azul, donde se ha destacado como titular bajo la conducción de Nicolás Larcamón, acumulando 74 partidos, seis asistencias, 16 tarjetas amarillas y dos expulsiones, y siendo pieza clave en la conquista de la Concachampions 2025.

Piovi inició su carrera en Vélez Sarsfield y luego pasó por clubes como Argentinos Juniors, Racing, Gimnasia y Colón, consolidándose como un defensor experimentado del fútbol argentino. Su llegada al Inter Miami permitiría que compartiera equipo con figuras internacionales como Lionel Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, sumándose a un plantel con experiencia europea y en la Selección Argentina.

Según reportes de periodistas especializados, ya hubo contactos formales entre ambas instituciones, y el pase podría concretarse en los próximos días, con un contrato estimado por tres temporadas. Este sería el sexto club en la carrera profesional de Piovi, marcando un nuevo desafío en su trayectoria deportiva y abriendo una oportunidad única de competir junto a grandes estrellas del fútbol mundial