Las tortas de cumpleaños para perros y gatos que son furor en La Plata

En los últimos años, la idea de incluir a las mascotas en los festejos familiares ha crecido notablemente. En La Plata, Estefanía González transformó esa tendencia en un emprendimiento exitoso: maruchan.lp, una propuesta de tortas de cumpleaños y snacks saludables para perros y gatos.

La iniciativa nació en 2020, inspirada por la experiencia personal de Estefanía tras la muerte de su perra Lula, quien sufrió insuficiencia renal. Este hecho la llevó a investigar y capacitarse en alimentación natural para mascotas, experimentando con ingredientes como hígado, zanahoria, banana, yogur natural y harina de avena, además de atún o cornalitos para las opciones felinas.

Las tortas, siempre cocidas y decoradas con queso crema y colorantes vegetales a base de puré de calabaza, remolacha o espinaca, pueden adoptar múltiples formas: desde peces y pelotas de fútbol hasta personajes infantiles. Los tamaños y precios van desde los $6.000 (mini) hasta los $14.000 (grande).

Además de las familias, las guarderías caninas se sumaron a la tendencia, organizando cumpleaños colectivos de hasta 20 perros. Los videos publicados en la cuenta de Instagram de maruchan.lp muestran cómo las mascotas se desesperan por probar estas creaciones, que incluyen también galletitas, bombones y donas de caldo.

Para Estefanía, el éxito radica en que sus productos no solo son saludables, sino también visualmente atractivos: “Muchos clientes me dicen que son mejores que las tortas para humanos”, comenta entre risas. Así, lo que empezó como un homenaje a sus propias mascotas se convirtió en una opción innovadora para celebrar con los integrantes más peludos de la familia