jueves 14 de agosto de 2025 - Edición Nº5252

Espectáculos | 14 Aug

Estrenos en las salas municipales

La Plata renueva la cartelera de los cines Select y EcoSelect con estrenos y funciones especiales

09:51 |Entre el 14 y el 20 de agosto, las salas Select y EcoSelect presentarán una programación variada que incluye cine nacional, producciones internacionales y proyecciones temáticas por La Plata Cómic

La Municipalidad de La Plata anunció la renovación de la cartelera de sus cines municipales, el Cine Select, ubicado en el Pasaje Dardo Rocha, y el Cine EcoSelect, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. La programación, vigente del jueves 14 al miércoles 20 de agosto, combina estrenos, producciones del Espacio INCAA, cine independiente y grandes producciones, ofreciendo opciones para todos los públicos.

En esta edición, la propuesta se enmarca también en la celebración de La Plata Cómic, lo que aporta funciones especiales dirigidas a seguidores de la historieta y la cultura pop. De este modo, la grilla incorpora películas que dialogan con el mundo del cómic, sumando así un atractivo para un público específico y fiel a este tipo de contenidos.

Las salas Select y EcoSelect mantienen una programación semanal con títulos de diversos géneros y horarios adaptados tanto para público general como para espectadores adultos, en línea con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura cinematográfica en la ciudad. Esta variedad consolida a los cines municipales como espacios de encuentro cultural, donde confluyen propuestas locales, nacionales e internacionales en un mismo circuito

La cartelera completa del Cine Select

Jueves 14

  • 18:30 - Tesis sobre una domesticación (Entrada $2.400)
  • 20:30 - La Sustancia (Entrada $2.500)

Viernes 15

  • 16:30 - Watchmen (Entrada $4.000)

Sábado 16

  • 18:30 - Tesis sobre una domesticación (Entrada $2.400)
  • 20:30 - El dependiente (Entrada Gratuita)

Domingo 17

  • 16:30 -Batman (Entrada $4.000)

Lunes 18

  • 18:30 - Tesis sobre una domesticación (Entrada $2.400)
  • 20:30 - Uno, dos, tres (Entrada Gratuita)

Martes 19

  • 18:30 - Tesis sobre una domesticación (Entrada $2.400)
  • 20:30 - La batalla de Argel

Miércoles 20

  • 18:30 - Los ríos (Entrada $2.400)
  • 20:30 -Lost Highway (Entrada $2.500)

La cartelera completa del Cine EcoSelect

Jueves 14

  • 18:00 - Buscando a Shakespeare (Entrada $2.400)
  • 20:00 - Jackie Brown (Entrada $2.500)

Martes 19

  • 18:00 - Buscando a Shakespeare (Entrada $2.400)

Miércoles 20

  • 18:00 - Buscando a Shakespeare (Entrada $2.400)
  • 20:00 - Kikujiro (Entrada $2.500)
