La Plata renueva la cartelera de los cines Select y EcoSelect con estrenos y funciones especiales

La Municipalidad de La Plata anunció la renovación de la cartelera de sus cines municipales, el Cine Select, ubicado en el Pasaje Dardo Rocha, y el Cine EcoSelect, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas. La programación, vigente del jueves 14 al miércoles 20 de agosto, combina estrenos, producciones del Espacio INCAA, cine independiente y grandes producciones, ofreciendo opciones para todos los públicos.

En esta edición, la propuesta se enmarca también en la celebración de La Plata Cómic, lo que aporta funciones especiales dirigidas a seguidores de la historieta y la cultura pop. De este modo, la grilla incorpora películas que dialogan con el mundo del cómic, sumando así un atractivo para un público específico y fiel a este tipo de contenidos.

Las salas Select y EcoSelect mantienen una programación semanal con títulos de diversos géneros y horarios adaptados tanto para público general como para espectadores adultos, en línea con el objetivo de ampliar el acceso a la cultura cinematográfica en la ciudad. Esta variedad consolida a los cines municipales como espacios de encuentro cultural, donde confluyen propuestas locales, nacionales e internacionales en un mismo circuito

La cartelera completa del Cine Select Jueves 14 18:30 - Tesis sobre una domesticación (Entrada $2.400)

(Entrada $2.400) 20:30 - La Sustancia (Entrada $2.500)