Plaza Moreno se llena de alegría para festejar el Día del Niño

La Municipalidad de La Plata se prepara para celebrar el Día del Niño con una jornada especial en Plaza Moreno, prevista para este domingo a partir de las 14 horas. La iniciativa, parte del ciclo "Infancias en La Capital", ofrece a la comunidad una variedad de actividades gratuitas pensadas para niñas y niños, promoviendo la diversión, la creatividad y el encuentro familiar.

El evento incluirá estaciones de recreación, actividades deportivas, presentaciones artísticas y espectáculos de circo, con propuestas diseñadas tanto para entretener como para fomentar valores como la amistad, la empatía y el cuidado del ambiente. La jornada contará con la presentación de Pequeño Pez, un grupo que combina música, títeres, teatro y danza, así como con Hugo Figueras, músico y compositor especializado en la infancia, acompañado por el circo La Gran 7, que ofrecerá un espectáculo pensado para sorprender a grandes y chicos.

Esta edición de "Infancias en La Capital" busca consolidarse como un espacio donde la cultura y el entretenimiento se unen para celebrar la infancia, garantizando un evento inclusivo y gratuito para todas las familias que quieran disfrutar de la ciudad en un ambiente seguro y lleno de alegría