“Mr. Deeds”: la comedia clásica de Adam Sandler que arrasa en Netflix

En las últimas semanas, los fanáticos del cine y del streaming en Argentina han vuelto a poner la mirada en uno de los grandes clásicos de Adam Sandler: Mr. Deeds. Estrenada en 2002, esta comedia reúne elementos de humor ligero, romance y crítica social, consolidando a Sandler como uno de los actores más queridos de Hollywood.

La historia sigue a Longfellow Deeds, un hombre sencillo dueño de una pizzería en un pequeño pueblo de New Hampshire, famoso por sus poemas excéntricos y su carácter bondadoso. Su vida tranquila da un giro inesperado cuando hereda 40 mil millones de dólares y una amplia variedad de propiedades y empresas, llevándolo de repente al mundo despiadado de la alta sociedad de Nueva York. Allí, Deeds deberá navegar entre intereses económicos y conflictos personales, mientras mantiene su esencia humilde y honesta.

El elenco de la película incluye a Winona Ryder, John Turturro y Allen Covert, quienes acompañan a Sandler en una trama que combina situaciones cómicas con momentos de reflexión sobre la honestidad, la ambición y la integridad personal. Con una duración de 1 hora y 36 minutos, Mr. Deeds se ha mantenido vigente gracias a su humor accesible y a la química de su reparto, logrando posicionarse actualmente en el Top 10 de Netflix Argentina.

Mr. Deeds no solo es un ejemplo de la capacidad de Sandler para conectar con el público, sino también una película que sigue siendo disfrutada por nuevas generaciones, consolidándose como un clásico imperdible de la comedia estadounidense