El dirigente agropecuario Carlos Favaron sería candidato a diputado por LLA en Chaco

Los nombres en danza en el Chaco de Leandro Zdero, van desde la vice gobernadora, Silvana Sneider, pasando por la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, llegando a alguien del núcleo duro de Convergencia que lidera Angel Rosas.

Algo que se definiría el día viernes por la noche, con un zoom entre los que tienen la lapicera nacional, el gobernador ya tiene decidido quienes serán sus candidatos y no se basa solo en encuestas, que lo benefician pero con un condicionante: ¿A quien acompañan? Y bajo qué fórmula.

Un arduo trabajo sería lograr que Leandro Zdero se ponga de acuerdo con sectores libertarios, donde no se discute quien grita más fuerte "Vamos La Libertad Carajo", sino quien tracciona o quien fuga votos a otros espacios.

Una encuesta a la que accedió el portal libertario CriticaArgentina.com.ar, marca que los referentes históricos de LLA, a excepción de unos pocos que no serían más que dos, poseen una imagen dotada de mucho desconocimiento público, con poca aceptación, pero también con poco rechazo.

En la muestra queda claro que el titular provincial de LLA (en caso de ser candidato), por su amplia imagen negativa podría arrastrar al frente gobernante a una derrota tan imprevista como catastrófica para el mandatario provincial más mileísta del país.

La irrupción de otros aliados como el PRO, Acción Chaqueña y Bases y Principios, que fueron los que realmente estuvieron al frente en la elección nacional que llevó a Javier Milei a la presidencia, hace meya en las aspiraciones de muchos denominados libertarios pero que no contribuyen al cambio cultural.

Carlos Favaron, esperanza violeta que viene del campo

En el gabinete chaqueño, sindican a Carlos Favaron como "el infiltrado Libertario". Como outsider de la politica ha tenido un crecimiento exponencial acompañando al gobernador Leandro Zdero sin ser necesariamente radical, lo que lo catapulta a representar a los sectores libertarios en la coalicion La Libertad Avanza.

Dirigentes como Favaron o Pérez dan un respiro a que la alianza LLA y Chaco Puede, logre consagrar a candidatos liberales que ya serían libertarios por su trayectoria en las luchas contra el populismo chaqueño.

En el caso de Carlos Favaron, se suma el hecho de tener consenso en el campo, por haber sido uno de los líderes de la histórica protesta contra la Resolución 125 en Chaco- Santiago y precursor del tractorazo en CABA: nada más libertario que eso.

Carlos Favaron fue el hombre que coordinó gran parte de la fiscalizacion del interior del Chaco en la segunda vuelta presidencial, sin esperar a que lo convoquen desde el PRO.

También, Carlos Favaron propuso la fusion de organismos provinciales para desburocratizar el Estado. Esto le valió una participación estelar en la visita de Javier Milei a Portal del Cielo en su excursión por Chaco.