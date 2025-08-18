Qué fue de protagonistas de los 4 Fantásticos

¿Sabías que cuatro actores de Hollywood dieron un salto enorme en sus carreras gracias a una película de superhéroes que salió hace casi 20 años… y que ninguno volvió a trabajar junto? En 2005, Los 4 Fantásticos llegaron al cine y marcaron un momento clave en la historia de Marvel antes de que existiera el famoso universo cinematográfico. Lo que hicieron después sus protagonistas te va a sorprender.

En ese momento, el público conoció a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm en una versión más ligera y familiar de lo que luego serían las películas de superhéroes. Dirigida por Tim Story, la producción fue un éxito de taquilla y tuvo secuela en 2007. Desde entonces, cada actor tomó un camino distinto.

Ioan Gruffudd – Reed Richards

Después de ser el científico “Mister Fantastic”, Gruffudd siguió trabajando tanto en cine como en tele. Volvió para la secuela y participó en “Fireflies in the Garden” con Julia Roberts y Ryan Reynolds, además de interpretar a Tony Blair en “W.”. En TV brilló con “Forever”, “Liar” y “Harrow”. También pasó por “Glee” y prestó su voz en series animadas. En su vida personal, se casó con Alice Evans en 2007, tuvieron dos hijas y se separaron en 2021. En 2024 anunció compromiso con Bianca Wallace.

Jessica Alba – Sue Storm

Su papel como la Mujer Invisible fue un antes y un después. Ya conocida por “Dark Angel”, tras Los 4 Fantásticos protagonizó películas como “The Eye” y “Valentine’s Day”, además de volver en la secuela. Fundó The Honest Company en 2011, enfocada en productos ecológicos, y se convirtió en referente del emprendimiento. En lo personal, se casó con Cash Warren en 2008, con quien tuvo tres hijos, pero se separaron en 2025.

Chris Evans – Johnny Storm

Antes de ser el Capitán América, Evans encarnó al carismático Antorcha Humana. Luego alternó comedias, acción y ciencia ficción, hasta que en 2011 se puso el traje de Steve Rogers para once películas de Marvel. También destacó en “Knives Out”, “Snowpiercer” y “The Gray Man”. En 2023 se casó con Alba Baptista.

Michael Chiklis – Ben Grimm

Tras dar vida a “La Mole”, Chiklis se mantuvo firme en la TV. Encabezó “No Ordinary Family”, “Vegas”, “American Horror Story” y “Gotham”. Más recientemente apareció en “Accused” y “Winning Time”. Lleva más de 30 años casado con Michelle Moran y tiene dos hijas.

La historia de los protagonistas de Los 4 Fantásticos demuestra cómo un mismo punto de partida puede llevar a carreras totalmente distintas. Y aunque nunca volvieron a compartir set como superhéroes, la huella que dejaron en 2005 sigue intacta para los fans.