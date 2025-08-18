Movilidad eléctrica: CFMOTO presenta AE6+ y AE8 S+

¿Te imaginaste que en poco tiempo podrías moverte por la ciudad sin gastar nafta y con tecnología de punta? CFMOTO llega a Argentina con dos scooters eléctricos que prometen cambiar la forma de trasladarse en la ciudad: el AE6+ y el AE8 S+. Pero, ¿qué los hace tan especiales?

El mercado de motos en Argentina está en pleno auge. Las ventas crecieron un 47,5% en 2025, y las marcas chinas ya representan casi la mitad del total. En este escenario, CFMOTO apuesta fuerte al segmento eléctrico, combinando innovación, eficiencia y diseño en sus nuevos modelos.

AE6+: agilidad y conectividad para la ciudad

El AE6+ es un scooter compacto pensado para moverse rápido y cómodo por la ciudad. Su punto fuerte es la conectividad: mediante la app ZEEHO RIDE, el usuario puede controlar la moto de forma remota, seguir su ubicación y activar funciones de seguridad.

Con un rendimiento similar a un scooter de 125 cc, el AE6+ ofrece buena autonomía, cero emisiones y bajo mantenimiento. El precio sugerido es de $5.900.990, con garantía de 3 años o 36.000 km. Llegará a los concesionarios oficiales a partir de agosto de 2025.

AE8 S+: potencia y tecnología para quienes buscan más

Si buscás algo más potente, el AE8 S+ es la opción. Acelera de 0 a 50 km/h en solo 2,6 segundos gracias a sus 12,5 kW de potencia. Incluye carga rápida (80% en 2,5 horas), frenos Brembo, ABS Bosch y tres modos de conducción: Eco, Street y Sport.

Equivalente a un scooter de hasta 250 cc, combina componentes premium con diseño de vanguardia. El precio sugerido es de $9.950.990 y también estará disponible en toda la red oficial de CFMOTO desde agosto de 2025.

¿Por qué los scooters eléctricos están ganando terreno?

El segmento de scooters eléctricos crece porque ofrecen eficiencia, bajo mantenimiento y conectividad total. Además, ayudan a reducir la contaminación y los costos de traslado. Con modelos como el AE6+ y el AE8 S+, CFMOTO busca consolidarse como un jugador clave en la movilidad urbana argentina.

Si pensás en moverte por la ciudad de manera más sustentable y tecnológica, estos scooters eléctricos se presentan como una alternativa real y atractiva. La pregunta que queda es: ¿cómo van a cambiar tu forma de moverte por la ciudad cuando ya no dependas de la nafta ni del tráfico tradicional?