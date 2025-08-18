Jubilado de 88 años ahuyentó a ladrones a disparos

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, en la madrugada del domingo, un hombre de 88 años logró frustrar un intento de robo en su vivienda ubicada en calle 24 entre 124 y 125, en Villa Progreso.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, escuchó ruidos en la parte trasera de su domicilio y advirtió la presencia de dos delincuentes que intentaban forzar la entrada, rompiendo vidrios y amenazándolo verbalmente.

Ante la situación, el jubilado repelió la acción efectuando un disparo disuasivo con un revólver calibre 22, lo que obligó a los intrusos a huir del lugar.

Tras un rastrillaje realizado por el personal del Comando de Patrullas, no se logró dar con los sospechosos ni se registraron personas heridas.

En el procedimiento, la policía secuestró el arma utilizada, un revólver calibre 22 con cinco municiones y una vaina servida, debido a que el propietario no contaba con la documentación legal correspondiente para su tenencia.

Por último se estableció comunicación con la UFI en turno, quien dispuso las actuaciones de rigor y la solicitud de cámaras de seguridad de la zona para avanzar con la investigación