Ciclogénesis en el AMBA: el martes 19 de agosto se esperan lluvias récord y ráfagas de hasta 60 km/h

La semana comenzó con un clima inestable y frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pero el martes 19 de agosto se perfila como el día más crítico. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y distintos modelos internacionales, un sistema de baja presión conocido como ciclogénesis provocará un episodio de lluvias y tormentas de magnitud inusual para el invierno.

El fenómeno podría descargar entre 50 y 100 milímetros de agua en menos de 24 horas, lo que representa el doble de lo que suele llover en todo un mes de agosto. Esta acumulación, sumada a ráfagas de viento de entre 45 y 60 km/h, aumenta el riesgo de anegamientos en áreas urbanas y periurbanas.

Los pronósticos muestran diferencias sobre el epicentro del ciclón: el modelo europeo (ECMWF) ubica los mayores acumulados en Uruguay, Santa Fe y Entre Ríos, mientras que el modelo estadounidense (GFS) proyecta el impacto más fuerte en la provincia de Buenos Aires, con ciudades como Luján, Lobos, Junín y Pergamino dentro de las más comprometidas.

El SMN emitió alertas no solo para el AMBA, sino también para gran parte del Litoral y el noreste argentino, donde se prevén tormentas eléctricas, caída de granizo y abundante agua en cortos períodos. En paralelo, en zonas cordilleranas del noroeste rigen avisos por vientos de hasta 140 km/h en altura.

Aunque el miércoles 20 aún presentará lluvias aisladas, se espera una rápida mejora con el ingreso de aire más seco desde el oeste, marcando el fin del temporal. Sin embargo, las autoridades insisten en la necesidad de mantenerse informados y tomar precauciones frente a un evento climático que se perfila como uno de los más significativos del invierno 2025