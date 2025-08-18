Arrancó la distribución de urnas para las elecciones del 7 de septiembre: La Plata recibirá 1.680

El operativo de distribución de urnas para las elecciones provinciales del 7 de septiembre ya está en marcha. La Secretaría Electoral, en coordinación con el Juzgado Federal 1, el Correo Argentino, fuerzas de seguridad y personal judicial, comenzó el traslado desde el 11 de agosto, con el objetivo de cubrir a tiempo los 135 distritos bonaerenses.

Según confirmaron fuentes oficiales, la ciudad de La Plata contará con 1.680 urnas, que forman parte de las 38.788 unidades que se enviarán a todo el territorio provincial. La logística prevé que 25.110 urnas se destinen al Conurbano, mientras que 11.998 lleguen a localidades del interior, en un cronograma escalonado que busca garantizar la entrega final el 6 de septiembre, un día antes de la elección.

En esta primera etapa, los camiones iniciaron su recorrido por la Sexta Sección electoral, aunque cada región cuenta con su propio calendario de distribución, diseñado en función de la distancia y las condiciones de traslado. En el caso de La Plata, se espera que el envío se concrete dentro de la fase central del cronograma.

La Secretaría Electoral subrayó la importancia de esta etapa logística: una falla en el armado o en el transporte de las urnas podría impactar directamente en el desarrollo de los comicios. Por eso, el proceso se lleva a cabo bajo un estricto sistema de control, con la participación de múltiples actores, garantizando transparencia y seguridad.

De esta forma, la capital bonaerense ya tiene definida la infraestructura que sostendrá el acto electoral, pieza clave para el normal desarrollo de una jornada en la que la ciudadanía será protagonista