Flor Jares: la voz y la pasión

En una reciente entrevista en el programa ZeroKaos, con su conductora Liz, Flor Jares compartió su experiencia en el escenario y su amor por el canto. "Lo disfruto muchísimo y lo tomo muy en serio", confesó. Con una formación en coaching vocal, canto y una pasión por la música, Flor está lista para conquistar el mundo.

La música y el emprendimiento

Además de su pasión por la música, Flor también se dedica a la nutrición y cosmética vegana. Hace 5 años y medio que emprendió en este campo, y recientemente la marca de cosmética se convirtió en patrocinadora de Miss Universo. Este hecho la inspiró para incursionar en el mundo de la moda, iniciándose en marcas como Brandel Nusstejidos, entre otras.

La voz y la pasión

Flor también opinó sobre la exposición de los niños en los medios a raíz de unas publicaciones durante su entrevista en ZeroKaos, diciendo que "están muy mediatizados y adelantan etapas". Sin embargo, destacó la lucidez de la miniperiodista Juliet, con quien se fotografió junto a Liz.

En el aire

Además, Flor también estuvo en Radio Z junto a Carla, en el programa "Exceso de Carla" el miércoles 13 de agosto, donde compartió más sobre su pasión por la música y sus proyectos. También expuso algo de su vida personal en relación a la inspiración de la composición de sus temas propios, y la búsqueda que hace ella misma al componer de empatizar con su público en situaciones muy habituales, como por ejemplo el desamor, temática que trata en una de sus obras "Seudoamor", que cantó, al igual que "Amanecer", esta última que refiere a su despertar emprendedor, y que, como ella cuenta, le abrió las puertas a conocer el mundo desde otra perspectiva.

Asimismo, la conductora la invitó a jugar con el nombre del programa diciendo cuáles eran sus "Excesos". En ellos detalló varios, y uno que enfatizó fue el exceso de fidelidad a sus amistades, reconociéndose excesivamente fiel a sus verdaderas amigas y amigos.

También habló sobre su experiencia en el escenario, su formación en canto, y el reciente comienzo en coaching vocal, con el que pretende aplicar, además de lo ya incorporado a lo largo de los años, la enseñanza de la magia del canto y la música. Adelantó que está en proceso de composición de nuevas canciones, y que en los próximos meses subirá su música a las plataformas digitales.

Para cerrar la entrevista, la conductora Carla Maili le preguntó con quién le gustaría compartir escenario o ser telonera de qué artista y dónde. Flor no dudó en responder: "Soy gran admiradora de David Bisbal, así que me gustaría ser telonera de él en el Movistar Arena". A lo cual Carla la felicitó y animó con una hermosa sonrisa, cerrando un espacio que estuvo lleno de magia, emoción y alegría.

