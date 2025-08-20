Bella Ramsey se postula en tono de broma como la próxima Spider-Man

Por: Jonatan Anaquin

El nombre de Bella Ramsey ha ganado un lugar destacado en la industria audiovisual gracias a sus interpretaciones en series como Juego de Tronos y, más recientemente, en The Last of Us, donde se ha consolidado como una de las jóvenes promesas más sólidas de la actuación. Durante un evento de promoción de la segunda temporada, la intérprete compartió una reflexión que rápidamente llamó la atención de los seguidores de Marvel y los medios especializados: la posibilidad de convertirse en la nueva Spider-Man cuando Tom Holland deje el papel.

Lejos de tratarse de un anuncio formal, Ramsey respondió en tono de broma a la pregunta sobre un eventual desembarco en el Universo Cinematográfico de Marvel, especialmente luego de que su compañero de reparto Pedro Pascal fuera confirmado como el nuevo Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. “Podría ser Spider-Man”, comentó con humor, para luego aclarar que tal vez sería mejor que Marvel pensara en un personaje completamente nuevo para ella.

Lo llamativo es que Ramsey confesó no ser una seguidora de las películas de superhéroes. De hecho, reveló que hace apenas unas semanas vio por primera vez las cintas de The Amazing Spider-Man protagonizadas por Andrew Garfield, y quedó fascinada con la experiencia. “Era la primera vez que veía una película de Marvel y eso fue hace dos o tres meses. Me encantó”, explicó la actriz.

Este detalle muestra un contraste interesante: aunque la joven intérprete no proviene del mundo fan de Marvel, su creciente popularidad y el interés de los estudios por sumar nuevos talentos podrían situarla dentro del radar del estudio en los próximos años. Con o sin traje arácnido, Bella Ramsey demuestra estar dispuesta a ampliar sus horizontes y explorar nuevos retos en el cine de gran escala.