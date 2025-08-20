miércoles 20 de agosto de 2025 - Edición Nº5258

Cómo hacer volovanes rellenos con queso crema fácil y rápido

¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer que tus aperitivos luzcan como de restaurante sin complicarte demasiado? Los volovanes rellenos tienen ese efecto “wow” y además son súper fáciles y rápidos de preparar. Lo mejor es que, con esta receta, vas a poder sorprender a todos en cualquier ocasión.

Los volovanes rellenos con queso crema son clásicos en España y América Latina. Se sirven en fiestas, reuniones y brunchs, y su magia está en la combinación del hojaldre crujiente con un relleno suave y cremoso. Lo más interesante es que, aunque parezcan sofisticados, esta receta es realmente fácil y rápida de hacer, y se puede personalizar según tu gusto.

Receta de volovanes rellenos con queso crema, rápida y fácil

Ingredientes

  • 12 volovanes medianos ya horneados

  • 200 g de queso crema

  • 2 cucharadas de crema de leche (opcional)

  • 1 cucharadita de ciboulette picado

  • Sal y pimienta a gusto

Opcionales para darle un toque especial:

  • 50 g de jamón cocido o salmón ahumado picado

  • 1 cucharada de nueces picadas

  • Un chorrito de miel

  • Aceitunas negras fileteadas

  • Pimentón dulce o ají molido

Preparación paso a paso

  1. Colocar el queso crema a temperatura ambiente y batir hasta que esté cremoso.

  2. Agregar la crema de leche si querés un relleno más ligero. Mezclar bien.

  3. Incorporar el ciboulette y sazonar con sal y pimienta.

  4. Añadir opcionales como jamón, nueces o miel si querés un toque diferente.

  5. Rellenar los volovanes con la mezcla usando una cuchara pequeña o manga pastelera.

  6. Decorar con una hojita de perejil, aceituna o un poco de pimentón.

  7. Servir de inmediato o refrigerar hasta 2 horas antes de servir.

Datos útiles

  • Tiempo total: 20 minutos (10 de preparación, 10 de relleno y decoración)

  • Porciones: 12 volovanes, ideales para 4 a 6 personas como aperitivo

  • Valor nutricional aproximado por volován: 130 calorías, 9 g de grasas, 3 g de proteínas

La clave para que tus volovanes rellenos con queso crema queden perfectos es rellenarlos justo antes de servir, así el hojaldre se mantiene crujiente y la textura queda increíble. Además, podés jugar con los ingredientes opcionales para sorprender a todos cada vez que prepares esta receta fácil y rápida.

Si querés impresionar con un aperitivo que parece complicado pero se hace en minutos, esta receta de volovanes rellenos es tu mejor aliada. Y lo mejor: la próxima vez que tengas visitas, vas a poder preparar algo delicioso sin estrés y con un toque elegante que todos van a notar.

