Cómo hacer volovanes rellenos con queso crema fácil y rápido
¿Alguna vez te preguntaste cómo hacer que tus aperitivos luzcan como de restaurante sin complicarte demasiado? Los volovanes rellenos tienen ese efecto “wow” y además son súper fáciles y rápidos de preparar. Lo mejor es que, con esta receta, vas a poder sorprender a todos en cualquier ocasión.
Los volovanes rellenos con queso crema son clásicos en España y América Latina. Se sirven en fiestas, reuniones y brunchs, y su magia está en la combinación del hojaldre crujiente con un relleno suave y cremoso. Lo más interesante es que, aunque parezcan sofisticados, esta receta es realmente fácil y rápida de hacer, y se puede personalizar según tu gusto.
Ingredientes
-
12 volovanes medianos ya horneados
-
200 g de queso crema
-
2 cucharadas de crema de leche (opcional)
-
1 cucharadita de ciboulette picado
-
Sal y pimienta a gusto
Opcionales para darle un toque especial:
-
50 g de jamón cocido o salmón ahumado picado
-
1 cucharada de nueces picadas
-
Un chorrito de miel
-
Aceitunas negras fileteadas
-
Pimentón dulce o ají molido
Preparación paso a paso
-
Colocar el queso crema a temperatura ambiente y batir hasta que esté cremoso.
-
Agregar la crema de leche si querés un relleno más ligero. Mezclar bien.
-
Incorporar el ciboulette y sazonar con sal y pimienta.
-
Añadir opcionales como jamón, nueces o miel si querés un toque diferente.
-
Rellenar los volovanes con la mezcla usando una cuchara pequeña o manga pastelera.
-
Decorar con una hojita de perejil, aceituna o un poco de pimentón.
-
Servir de inmediato o refrigerar hasta 2 horas antes de servir.
Datos útiles
-
Tiempo total: 20 minutos (10 de preparación, 10 de relleno y decoración)
-
Porciones: 12 volovanes, ideales para 4 a 6 personas como aperitivo
-
Valor nutricional aproximado por volován: 130 calorías, 9 g de grasas, 3 g de proteínas
La clave para que tus volovanes rellenos con queso crema queden perfectos es rellenarlos justo antes de servir, así el hojaldre se mantiene crujiente y la textura queda increíble. Además, podés jugar con los ingredientes opcionales para sorprender a todos cada vez que prepares esta receta fácil y rápida.
Si querés impresionar con un aperitivo que parece complicado pero se hace en minutos, esta receta de volovanes rellenos es tu mejor aliada. Y lo mejor: la próxima vez que tengas visitas, vas a poder preparar algo delicioso sin estrés y con un toque elegante que todos van a notar.