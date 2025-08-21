Información General | 21 Aug
Cómo hacer sándwiches de miga con queso crema fáciles y rápidos
¿Alguna vez te preguntaste cómo preparar sándwiches de miga que sorprendan a todos en minutos? Los sándwiches de miga no son cualquier pan con relleno: son una tradición rioplatense que combina la delicadeza del pan blanco sin corteza con rellenos que pueden ser simples o gourmet. En esta receta te mostramos cómo hacerlos con queso crema, fáciles, rápidos y listos para cualquier ocasión.
Aunque los clásicos llevan jamón y queso, esta versión permite jugar con sabores: rúcula, tomates secos, aceitunas o jamón crudo. Se sirven fríos, cortados en cuadrados o triángulos, y son perfectos para cumpleaños, reuniones laborales o una tarde con mates.
Receta rápida de sándwiches de miga con queso crema
Para preparar estos sándwiches de miga especiales necesitás:
Ingredientes:
-
12 láminas de pan de miga blanco (sin corteza)
-
200 g de queso crema
-
150 g de jamón cocido en fetas finas
-
100 g de aceitunas verdes picadas (opcional)
-
1 tomate cortado en rodajas finas (opcional)
-
1 puñado de rúcula fresca lavada y seca (opcional)
-
Sal y pimienta a gusto
-
Manteca pomada o un chorrito de aceite de oliva (opcional)
Preparación:
-
Dejá el pan a temperatura ambiente si estaba en la heladera, para que no se quiebre.
-
Untá una capa uniforme de queso crema sobre la primera lámina.
-
Colocá las fetas de jamón y, si querés, añadí rúcula, tomate o aceitunas.
-
Cubrí con otra lámina de pan y repetí si querés una capa doble, untando queso crema entre cada capa.
-
Presioná suavemente los sándwiches para que se mantengan firmes.
-
Cortá en triángulos o cuadrados con un cuchillo bien afilado.
-
Refrigerá unos minutos antes de servir, cubiertos con film o un paño húmedo, para que el pan absorba los sabores.
Tiempo de preparación: 25 minutos
-
Armado: 20 minutos
-
Refrigeración opcional: 5 minutos
Porciones y conservación
Con esta receta se preparan de 6 a 8 sándwiches dobles, que cortados en porciones chicas rinden entre 12 y 16 porciones, ideales para una picada o merienda para 4 a 6 personas. Se conservan hasta 2 días en heladera, bien tapados, pero no se recomienda congelarlos porque el pan pierde textura.
Valor nutricional aproximado por porción
-
Calorías: 180
-
Grasas: 9 g (4 g saturadas)
-
Carbohidratos: 18 g
-
Azúcares: 1 g
-
Proteínas: 8 g
Esta receta de sándwiches de miga con queso crema es rápida, sencilla y versátil: podés armarla en menos de media hora y adaptarla a cualquier gusto.