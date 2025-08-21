jueves 21 de agosto de 2025 - Edición Nº5259

Información General | 21 Aug

Cómo hacer sándwiches de miga con queso crema fáciles y rápidos

10:00 |¿Alguna vez te preguntaste cómo preparar sándwiches de miga que sorprendan a todos en minutos? Los sándwiches de miga no son cualquier pan con relleno...

¿Alguna vez te preguntaste cómo preparar sándwiches de miga que sorprendan a todos en minutos? Los sándwiches de miga no son cualquier pan con relleno: son una tradición rioplatense que combina la delicadeza del pan blanco sin corteza con rellenos que pueden ser simples o gourmet. En esta receta te mostramos cómo hacerlos con queso crema, fáciles, rápidos y listos para cualquier ocasión.

Aunque los clásicos llevan jamón y queso, esta versión permite jugar con sabores: rúcula, tomates secos, aceitunas o jamón crudo. Se sirven fríos, cortados en cuadrados o triángulos, y son perfectos para cumpleaños, reuniones laborales o una tarde con mates.

Receta de Sándwich de miga casero

Receta rápida de sándwiches de miga con queso crema

Para preparar estos sándwiches de miga especiales necesitás:

Ingredientes:

  • 12 láminas de pan de miga blanco (sin corteza)

  • 200 g de queso crema

  • 150 g de jamón cocido en fetas finas

  • 100 g de aceitunas verdes picadas (opcional)

  • 1 tomate cortado en rodajas finas (opcional)

  • 1 puñado de rúcula fresca lavada y seca (opcional)

  • Sal y pimienta a gusto

  • Manteca pomada o un chorrito de aceite de oliva (opcional)

Preparación:

  1. Dejá el pan a temperatura ambiente si estaba en la heladera, para que no se quiebre.

  2. Untá una capa uniforme de queso crema sobre la primera lámina.

  3. Colocá las fetas de jamón y, si querés, añadí rúcula, tomate o aceitunas.

  4. Cubrí con otra lámina de pan y repetí si querés una capa doble, untando queso crema entre cada capa.

  5. Presioná suavemente los sándwiches para que se mantengan firmes.

  6. Cortá en triángulos o cuadrados con un cuchillo bien afilado.

  7. Refrigerá unos minutos antes de servir, cubiertos con film o un paño húmedo, para que el pan absorba los sabores.

Tiempo de preparación: 25 minutos

  • Armado: 20 minutos

  • Refrigeración opcional: 5 minutos

Porciones y conservación

Con esta receta se preparan de 6 a 8 sándwiches dobles, que cortados en porciones chicas rinden entre 12 y 16 porciones, ideales para una picada o merienda para 4 a 6 personas. Se conservan hasta 2 días en heladera, bien tapados, pero no se recomienda congelarlos porque el pan pierde textura.

Valor nutricional aproximado por porción

  • Calorías: 180

  • Grasas: 9 g (4 g saturadas)

  • Carbohidratos: 18 g

  • Azúcares: 1 g

  • Proteínas: 8 g

Esta receta de sándwiches de miga con queso crema es rápida, sencilla y versátil: podés armarla en menos de media hora y adaptarla a cualquier gusto.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias