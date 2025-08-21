Panqueques dulces con frutas y queso crema: receta fácil y rápida

¿Alguna vez probaste un panqueque que combine frutas frescas y queso crema y no pudiste dejar de comerlo? Si todavía no, esta receta te va a enganchar desde el primer bocado. Los panqueques dulces son un clásico de la cocina argentina: ideales para desayunos especiales, meriendas con amigos o postres improvisados que siempre sorprenden.

La historia de los panqueques viene de Europa medieval, pero cada país los adaptó a su estilo. En Argentina se destacan por su textura fina y flexible, perfecta para rellenar con frutas y queso crema. Esta combinación aporta frescura y cremosidad, y lo mejor es que se prepara rápido, incluso cuando uno tiene poco tiempo.

Receta de panqueques dulces con frutas y queso crema

Preparar estos panqueques dulces es muy sencillo. La clave está en una masa ligera y suave que se cocina en minutos. Luego se rellenan con queso crema mezclado con frutas frescas: frutillas, bananas, duraznos o lo que tengas a mano. Se pueden enrollar o doblar y terminar con un toque de miel, azúcar impalpable o salsa de frutas.

Ingredientes:

1 taza de harina 0000 (120 g)

1 taza de leche (250 ml)

2 huevos

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

1 cucharada de manteca derretida (+ extra para la sartén)

200 g de queso crema

2 cucharadas de azúcar extra para el queso crema

1 taza de frutas frescas cortadas (frutillas, bananas, duraznos, arándanos)

Miel, dulce de leche o azúcar impalpable para decorar (opcional)

Preparación paso a paso:

Batir huevos con azúcar y sal en un bol. Agregar leche y esencia de vainilla, mezclar bien. Incorporar la harina de a poco, batiendo hasta que no queden grumos. Integrar la manteca derretida y dejar reposar 10 minutos (opcional). Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca. Verter un cucharón de mezcla y girar la sartén. Cocinar 1 minuto por lado hasta dorar. Reservar apilados. Mezclar el queso crema con el azúcar extra. Rellenar cada panqueque con queso crema y frutas, enrollar o doblar. Decorar a gusto.

Tiempo total: 30-35 minutos.

Porciones: 6 panqueques medianos, para 2-3 personas.

Conservación: Los rellenos duran hasta 2 días en heladera, cubiertos; los panqueques solos, hasta 4 días.

Esta receta de panqueques dulces con frutas y queso crema es práctica, rápida y deliciosa. Perfecta para sorprender sin complicarse. Y si querés, podés probar distintas combinaciones de frutas según la temporada para que cada vez sea una experiencia nueva.