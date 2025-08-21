Información General | 21 Aug
Panqueques dulces con frutas y queso crema: receta fácil y rápida
13:00 |¿Alguna vez probaste un panqueque que combine frutas frescas y queso crema y no pudiste dejar de comerlo? Si todavía no, esta receta te va a enganchar desde el primer bocado.
¿Alguna vez probaste un panqueque que combine frutas frescas y queso crema y no pudiste dejar de comerlo? Si todavía no, esta receta te va a enganchar desde el primer bocado. Los panqueques dulces son un clásico de la cocina argentina: ideales para desayunos especiales, meriendas con amigos o postres improvisados que siempre sorprenden.
La historia de los panqueques viene de Europa medieval, pero cada país los adaptó a su estilo. En Argentina se destacan por su textura fina y flexible, perfecta para rellenar con frutas y queso crema. Esta combinación aporta frescura y cremosidad, y lo mejor es que se prepara rápido, incluso cuando uno tiene poco tiempo.
Receta de panqueques dulces con frutas y queso crema
Preparar estos panqueques dulces es muy sencillo. La clave está en una masa ligera y suave que se cocina en minutos. Luego se rellenan con queso crema mezclado con frutas frescas: frutillas, bananas, duraznos o lo que tengas a mano. Se pueden enrollar o doblar y terminar con un toque de miel, azúcar impalpable o salsa de frutas.
Ingredientes:
-
1 taza de harina 0000 (120 g)
-
1 taza de leche (250 ml)
-
2 huevos
-
2 cucharadas de azúcar
-
1 pizca de sal
-
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
-
1 cucharada de manteca derretida (+ extra para la sartén)
-
200 g de queso crema
-
2 cucharadas de azúcar extra para el queso crema
-
1 taza de frutas frescas cortadas (frutillas, bananas, duraznos, arándanos)
-
Miel, dulce de leche o azúcar impalpable para decorar (opcional)
Preparación paso a paso:
-
Batir huevos con azúcar y sal en un bol.
-
Agregar leche y esencia de vainilla, mezclar bien.
-
Incorporar la harina de a poco, batiendo hasta que no queden grumos.
-
Integrar la manteca derretida y dejar reposar 10 minutos (opcional).
-
Calentar una sartén antiadherente con un poco de manteca.
-
Verter un cucharón de mezcla y girar la sartén. Cocinar 1 minuto por lado hasta dorar. Reservar apilados.
-
Mezclar el queso crema con el azúcar extra.
-
Rellenar cada panqueque con queso crema y frutas, enrollar o doblar. Decorar a gusto.
Tiempo total: 30-35 minutos.
Porciones: 6 panqueques medianos, para 2-3 personas.
Conservación: Los rellenos duran hasta 2 días en heladera, cubiertos; los panqueques solos, hasta 4 días.
Esta receta de panqueques dulces con frutas y queso crema es práctica, rápida y deliciosa. Perfecta para sorprender sin complicarse. Y si querés, podés probar distintas combinaciones de frutas según la temporada para que cada vez sea una experiencia nueva.