Gustavo Montiel "El municipio de Merlo está desconectado de la realidad"

El candidato a primer concejal por el distrito de Merlo, Gustavo Montiel, hizo duras declaraciones contra el municipio .

"Conocemos de primera mano las necesidades y las falencias de nuestro distrito porque recorremos las calles todos los días, como cualquier vecino. A diferencia del municipio, que hace años está desconectado de la realidad, nosotros sabemos lo que sufre la gente: la inseguridad, el abandono de los colegios, los hospitales colapsados. Incluso se atrevieron a inaugurar hasta seis veces un hospital invisible en Mariano Acosta"

"Venimos con un proyecto claro. El Concejo Deliberante es nuestro primer objetivo, y si contamos con el apoyo de los vecinos, en 2027 vamos a estar listos para competir por la intendencia."

"En Merlo somos la única oposición real. La gente ya no se deja engañar, sabe muy bien quién es quién y de dónde viene cada candidato." Finalizó el candidato.