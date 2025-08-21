Cortisol: qué es, efectos en el cuerpo y siete alimentos que ayudan a bajarlo

¿Sabías que existe una hormona que puede ser tu mejor aliada para arrancar el día, pero también tu peor enemiga si se pasa de la raya? Esa hormona es el cortisol y, aunque parece invisible, influye en tu energía, tu humor y hasta en tu salud física. Qué hace en tu cuerpo, cómo se relaciona con el estrés y cuáles son los siete alimentos que te ayudan a bajarlo son las preguntas que vamos a resolver en esta nota.

Qué es el cortisol y por qué se lo llama la hormona del estrés

El cortisol se produce en las glándulas suprarrenales y cumple un rol clave: regula el metabolismo, nos da el empujón para arrancar cada mañana y activa la famosa reacción de “lucha o huida”. Según explicó el doctor Rolando Salinas (MN 72241), jefe de Salud Mental del Hospital Alemán, esta hormona prepara al cuerpo para responder frente a situaciones estresantes.

El problema aparece cuando el estrés se vuelve crónico. Un exceso de cortisol puede generar ansiedad, problemas de sueño, hipertensión, sobrepeso, trastornos digestivos y hasta afectar las defensas del cuerpo.

Qué pasa cuando el cortisol está alto

Si bien a corto plazo puede mejorar la atención y la memoria, en niveles elevados y sostenidos el cortisol se transforma en un factor de riesgo. Diversos estudios lo vinculan con depresión, agotamiento mental y hasta trastorno de estrés postraumático. Por eso, encontrar formas naturales de regularlo es fundamental.

Siete alimentos que ayudan a bajar el cortisol

La comida también influye en el equilibrio hormonal. Evitar ultraprocesados, exceso de cafeína y alcohol es clave, pero hay alimentos que funcionan como aliados para mantener el cortisol bajo control:

Chocolate negro: en moderación, reduce el cortisol y mejora la circulación. Pescados azules: como salmón, sardina o caballa, ricos en omega-3. Palta: aporta magnesio y grasas saludables. Carbohidratos complejos: avena, quinoa o pan integral, que aumentan serotonina. Huevos: fuente de triptófano y vitamina B12, esenciales para el ánimo. Alimentos fermentados: yogur, kéfir o chucrut, que cuidan la microbiota intestinal. Espinaca y frutas: como banana y arándanos, con magnesio y antioxidantes.

Estrategias simples para controlar el estrés

Más allá de la dieta, hay hábitos que ayudan a mantener estable la hormona del estrés: dormir lo suficiente, practicar meditación o mindfulness, caminar en la naturaleza, hacer ejercicio y cultivar vínculos sanos.

En resumen, el cortisol no es “malo” en sí mismo: lo necesitamos para funcionar. El desafío está en evitar que se dispare. Cuidar la alimentación, sumar los siete alimentos antiestrés y adoptar rutinas de bienestar puede marcar la diferencia entre vivir a las corridas o con más calma y equilibrio.