Lluvias históricas y alerta amarilla por vientos en AMBA

La región central de la Argentina atraviesa un fenómeno meteorológico de gran magnitud. Este miércoles, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que impacta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tras una jornada de lluvias extraordinarias en la que en tan solo 24 horas cayó más agua que el promedio habitual de todo agosto.

Las precipitaciones continuaron durante la madrugada y la mañana del miércoles, aunque con menor intensidad, y se prevé que cesen hacia el mediodía. El jueves se mantendría sin lluvias, pero el viernes regresarán los chaparrones, especialmente sobre la Ciudad y el Conurbano.

El panorama mejora de cara al fin de semana: sábado y domingo se anticipan sin precipitaciones, aunque con un marcado descenso de la temperatura. El domingo será el día más frío, con mínimas cercanas a los 5 grados en la mañana y máximas que rondarán los 20 grados por la tarde.

La ciclogénesis que se desarrolla sobre el centro y este del país es la responsable de este temporal. Se trata de un proceso en el que el aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, dando lugar a un centro de baja presión. Este fenómeno puede derivar en lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y hasta granizo, dependiendo de su evolución.

El nivel amarillo de alerta implica posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgos temporales en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN y tomar precauciones ante los vientos intensos