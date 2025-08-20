Las rachas del Lobo con Espinoza y el Pincha con Mastrángelo

La sexta fecha del Torneo Clausura pondrá a prueba a los dos equipos platenses no solo por la calidad de los rivales, sino también por los antecedentes de los árbitros que impartirán justicia.

Por un lado, Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá un compromiso clave en su lucha por la permanencia cuando visite a San Martín de San Juan el sábado a las 20. El juez será Fernando Espinoza, un árbitro con el que el conjunto albiazul arrastra una racha negativa: desde 2015 hasta la actualidad disputó 17 partidos, con 5 triunfos, 4 empates y 7 derrotas. El último festejo fue en 2022, ante Unión por la Copa de la Liga Profesional, y desde entonces no volvió a ganar bajo su conducción.

En paralelo, Estudiantes de La Plata intentará seguir escalando posiciones hacia las copas internacionales el lunes por la tarde cuando reciba a Aldosivi en Estadio UNO. El encargado de dirigir será Hernán Mastrángelo, con un historial parejo de 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 14 partidos. Sin embargo, los últimos antecedentes son alentadores: en los últimos cuatro encuentros con él, el León no perdió, sumando dos triunfos y dos igualdades. La última caída con Mastrángelo fue en 2022 ante Vélez, mientras que el antecedente más cercano se dio en octubre del año pasado, con victoria por 3 a 2 frente a Instituto.

Así, mientras que el Lobo busca cortar una serie adversa con Espinoza, el Pincha intentará sostener su racha positiva con Mastrángelo y seguir afianzando su camino en el campeonato