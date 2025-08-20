miércoles 20 de agosto de 2025 - Edición Nº5258

Deportes | 20 Aug

Fecha 6 del Clausura

Las rachas del Lobo con Espinoza y el Pincha con Mastrángelo

09:46 |El Lobo jugará en San Juan con Fernando Espinoza, árbitro con saldo negativo en el historial, mientras que el Pincha recibirá a Aldosivi con Hernán Mastrángelo, con una tendencia más favorable

La sexta fecha del Torneo Clausura pondrá a prueba a los dos equipos platenses no solo por la calidad de los rivales, sino también por los antecedentes de los árbitros que impartirán justicia.

Por un lado, Gimnasia y Esgrima La Plata tendrá un compromiso clave en su lucha por la permanencia cuando visite a San Martín de San Juan el sábado a las 20. El juez será Fernando Espinoza, un árbitro con el que el conjunto albiazul arrastra una racha negativa: desde 2015 hasta la actualidad disputó 17 partidos, con 5 triunfos, 4 empates y 7 derrotas. El último festejo fue en 2022, ante Unión por la Copa de la Liga Profesional, y desde entonces no volvió a ganar bajo su conducción.

En paralelo, Estudiantes de La Plata intentará seguir escalando posiciones hacia las copas internacionales el lunes por la tarde cuando reciba a Aldosivi en Estadio UNO. El encargado de dirigir será Hernán Mastrángelo, con un historial parejo de 4 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 14 partidos. Sin embargo, los últimos antecedentes son alentadores: en los últimos cuatro encuentros con él, el León no perdió, sumando dos triunfos y dos igualdades. La última caída con Mastrángelo fue en 2022 ante Vélez, mientras que el antecedente más cercano se dio en octubre del año pasado, con victoria por 3 a 2 frente a Instituto.

Así, mientras que el Lobo busca cortar una serie adversa con Espinoza, el Pincha intentará sostener su racha positiva con Mastrángelo y seguir afianzando su camino en el campeonato

La terna arbitral para Gimnasia

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Millenaar
  • Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
  • Cuarto árbitro: Jorge Ethen
  • VAR: Luis Lobo Medina
  • AVAR: Nahuel Viñas

La terna arbitral para Estudiantes

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
  • Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
  • Cuarto árbitro: Julio Barraza
  • VAR: Sebastián Martínez
  • AVAR: Sebastián Habib
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias