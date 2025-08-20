Ya están las boletas que se usarán en las elecciones del 7 de septiembre en La Plata

El cronograma electoral bonaerense avanza y en la ciudad de La Plata ya comenzaron a conocerse los modelos de boletas que estarán disponibles en los cuartos oscuros durante las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.

El 10 de agosto, la Junta Electoral oficializó las listas tanto de concejales como de diputados provinciales. Sin embargo, dos días antes había vencido el plazo para que las 16 alianzas que competirán en La Plata presentaran sus modelos de boleta. Desde ese momento, los equipos de cada espacio activaron los mecanismos de aprobación e impresión.

En este contexto, ya circulan los modelos de las fuerzas con mayores posibilidades de disputar bancas: Fuerza Patria (FP), La Libertad Avanza (LLA), Somos Buenos Aires (SBA) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U). También se dieron a conocer algunas de las papeletas de alianzas con menos chances, aunque varios partidos todavía esperan la aprobación definitiva de sus boletas, proceso que se completará en los próximos días.

La etapa de presentación y validación de boletas representa un paso central en el desarrollo del calendario electoral, ya que define las opciones concretas que los votantes encontrarán en el acto democrático del 7 de septiembre

El peronismo que es oficialismo en La Plata llegó a una trabajosa unidad bajo el rótulo de Fuerza Patria en la que se combinan la representación de La Cámpora , el alakismo enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof , el Frente Renovador y los sectores gremiales. Lleva como candidatos a diputados a Ariel Archanco (La Cámpora), Lucía Iañez (alakista) y Juan Martín Malpeli (Frente Renovador) y como cabezas de la de concejales a Sergio Resa (hombre de extrema confianza de Alak), Romina del Carmen Santana (del Sindicato de Comercio de La Plata).

La Libertad Avanza

La alianza entre el sector libertario y el PRO, que cerró con el nombre de La Libertad Avanza e incluyó pocos nombres de la fuerza liderada por Mauricio Macri. La preponderancia violeta sobre el amarillo se refleja en la boleta, donde solo aparecen las fotos de los primeros de la lista, Francisco Adorni para diputados y Juan Pablo Allan para concejal. El armado lleva como segunda en la lista para la Legislatura a la dirigente del PRO allegada a Diego Santilli, Julieta Quintero Chasman. En tanto que Sabrina Morales, segunda en la de concejales, es del espacio de presidente provincial de La Libertad Avanza, el karinista Sebatián Pareja.

Somos Buenos Aires

Sin dudas, la boleta de Somos Buenos Aires, la alianza de centro que en La Plata está poblada de radicales, es la más llamativas por su color rosa preponderante con letras y detalles en negro, como las huellas digitales que remplazan a la letra "O" que aparece dos veces en la palabra "SOMOS".

La lista 2.204 tiene las fotos de los dos primeros candidatos a diputados, Pablo Nicoletti y Antonela Ciparelli Moreno; y los dos que encabezan la de concejales, Leandro Bazze y Manuela Forneris. Los cuatro son radicales, pero el espacio incluye al GEN, la Coalición Cívica ARI, el Partido Socialista y el espacio Hacemos de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo.

FIT Unidad

La alianza FIT Unidad, la fuerza de izquierda más poderosa y con chances de acercarse a una banca en el Concejo Deliberante, se presenta con una boleta clásica para el sector con fondo rojo y blanco y vivos negros para enmarcar el nombre de la fuerza. La lista 2203 (que nuclea al PTS -Partido de los Trabajadores Socialistas-, MST -Movimiento Socialista de los Trabajadores-, PO -Partido Obrero- y la Izquierda Socialista) tiene las fotos de los dos primeros candidatos a diputados, Laura Cano Kelly y Leonel Acosta: y los candidatos a concejales Luana Simioni y Franco Rapanelli.

Nuevos Aires

El frente Nuevos Aires participa en los comicios en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales y concejales. La alianza la integran el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública. A la cabeza del frente están el vicepresidente de la Cámara de Diputados Fabián Luayza (del bloque Unión Renovación y Fe) y Gustavo Cuervo. Y se sumó la intendenta radical de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez.

El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabeza la lista de diputados por la Octava Sección y es acompañado por Karina Vanoni, con quien aparece en la foto de la boleta. Lo mismo ocurre con los candidatos a concejales Agustín Schmidt y Karen Elizabeth Shaarp.

Organización Socialista de los Trabajadores (OST)

La Organización Socialista de los Trabajadores (OST), el sector que se separó del Nuevo MAS, se presenta solo en el rubro de concejales después de no haber llegado a un acuerdo con el FIT Unidad. Sus dos primeros candidatos son dos históricos del sector, Eric Simonetti y Ayelén Carranza, quienes aparecen en la foto de la boleta.

Política Obrera

El espectro de izquierda presenta cuatro propuestas en La Plata complicando las posibilidades de que finalmente acceda por primera vez a una banca del Concejo Deliberante. Uno de ellos es Política Obrera -una fractura del PO- que tiene como referente nacional a Jorge Altamira.

La boleta con un diseño de fondo blanco y letras negras tiene las fotos de quienes encabezan la lista de diputados y concejales: Sergio Gómez Saravia en el primer caso y Pablo Hernán Chanquet en el segundo.

Potencia

El cuarto oscuro tendrá también en La Plata la boleta de la alianza Potencia, integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el partido UNIR. Maria Eugenia Talerico es quien lidera el espacio, e irá como candidata a diputada nacional en busca de ser una alternativa ante la polarización entre el peronismo y los libertarios.

En la ciudad el espacio fue presentado en La Plata por Ricardo López Murphy, y tiene como candidato a concejal a Daniel Loyola, referente del turismo en la ciudad (fue titular del Ematur y ahora es directivo de la cámara hotelera). En tanto que Jorge Metz es el primer candidato para ocupar una banca en la legislatura provincial. En la boleta en la que predomina el color naranja ambos aparecen con sus compañeras de fórmula, María Luciana Alí, en el caso de los concejales y María del Rosario Castagnet en la de legisladores bonaerenses.

Unión y Libertad

Este frente tiene como principales protagonistas bonaerense al senador bonaerense Carlos Kikuchi, que fue el armador político de Milei en las elecciones de 2023 pero hoy está afuera de La Libertad Avanza, y a su par Sergio Vargas. Los partidos que lo integran son Fe, Partido Federal y Unión por todos.

En La Plata refleja eso con una boleta de color semejante al violeta, y lleva las fotos de las fórmulas de diputados y concejales: Facundo Zaldúa y María Belén Azar y Agustín Bocanegra y Carolina Rivarola respectivamente.

Valores Republicanos

Valores Republicanos se presenta con la lista 1.008 con una boleta de fondo blanco y vivos de color lila y amarillo con las fotos de sus candidatos a diputados Enrique Otero y Violeta Yoshinaga y a concejales Néstor Rotela y Hilda Gauto Andino.

Unión Liberal

Otro sector "filo libertario" que se presenta en La Plata es la alianza Unión Liberal, ex UCD que en las elecciones 2021 aportó el nombre para la candidatura de José Luis Espert en Avanza Libertad. En ese acuerdo también está el Frente Federal de Acción Solidaria.

El morado y el azul aparecen como colores fuertes de las boletas que llevan a Diana Zonaro y Leonardo Panebianco como diputados y Julio Ricardo Bayés y Analía López Cordova como los dos primeros de la lista de concejales.

Las boletas que faltan

Las litas que también participan en la elección del 7 de septiembre son Construyendo Porvenir, que lleva como primer concejal a Juan Martín Cipriano y a Leopoldo Miglioranza en la de diputados; el Partido Libertario, con María José Estebanez y José Campodónico; la alianza Es con vos es con nosotros, con Germán Infanti y Maximiliano Ibarra Guevara; Tiempo de Todos, que lleva a German Landa y a Oscar Alvarenga, y Avanzada Socialista (Nuevo MAS), que lleva a Jaime Lasa Matteucci como primer candidato a concejal y a Facundo Díaz como diputado, además del Partido Frente Patriota Federal que no tiene candidatos a concejales y lleva a Oscar Loyola como primer diputado