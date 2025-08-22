Los verdaderos orígenes de platos populares y su historia

¿Te imaginás que algunos de los platos que creemos típicos de ciertos países en realidad nacieron mucho más lejos? La historia de la comida está llena de viajes, adaptaciones y sorpresas que cambian todo lo que pensamos sobre lo “típico”. Hoy vas a descubrir los secretos detrás de algunos de los platos más populares y cómo National Geographic ayudó a rastrear sus verdaderos orígenes.

Durante siglos, la cocina se transformó por guerras, rutas comerciales y migraciones. Las recetas viajaron con los pueblos, se adaptaron a nuevos ingredientes y, con el tiempo, terminaron representando culturas que no las vieron nacer. Esto explica por qué es tan difícil atribuir un origen único a ciertas comidas.

El origen persa del churro

Aunque hoy los churros se asocian con España y México, en realidad tienen raíces mucho más antiguas. Según National Geographic, en Bagdad, siglo X, ya existía una masa frita llamada zulabiya, muy parecida en forma y textura a los churros actuales. Este dulce se difundió por distintas regiones y dio lugar a variantes como la banana zlabia en Argelia. La historiadora Miranda Brown aclara que no hay relación directa con el youtiao chino: “El youtiao se parece más a palitos de pan fritos”, señaló.

La pizza antes del tomate

La pizza, tal como la conocemos, también tiene una historia más compleja. Los primeros registros de panes planos con ingredientes encima provienen de Egipto, alrededor del año 2200 a.C. Según National Geographic, cuanto más simple es la receta, más probable es que haya surgido en varias regiones de manera independiente. El tomate, hoy tan asociado a la pizza italiana, llegó desde México y Perú recién en el siglo XVI, y al principio era considerado tóxico por los europeos. La catedrática Christine Hastorf explica que su incorporación tardó siglos, hasta que Italia lo convirtió en parte de su identidad culinaria.

Sushi: un viaje desde China a Japón

Aunque el sushi es símbolo de Japón, sus orígenes se remontan a China, siglo VI, como técnica de conservación de pescado fermentado en arroz. El término “sushi” proviene de la palabra china para “agrio”. El historiador japonés Eric Rath explica que en Japón la fermentación se reemplazó por vinagre de arroz, y más tarde llegaron aportes de marineros portugueses y salmón noruego. Así, un plato que parecía fijo, siguió evolucionando.

Pollo tikka masala: entre India y Reino Unido

El pollo tikka masala muestra lo difícil que es asignar una nacionalidad a un plato. Sus ingredientes son indios, pero la versión con tomate y nata popularizada en Escocia por Ali Ahmed Aslam en los 70 refleja una adaptación local. Según Santosh Mahapatra, aunque ya existían técnicas similares en India, la combinación actual surgió de la mezcla de culturas y la historia colonial. La receta sigue viva y cambiando con cada cocinero que la prepara.

Estos ejemplos muestran que detrás de cada plato hay una historia de viajes, adaptación y evolución constante. Si pensabas que la pizza, los churros o el sushi tenían un solo lugar de origen, la verdad te va a sorprender… y todavía hay mucho más para descubrir sobre cómo la comida se cruzó con la historia.