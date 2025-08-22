Información General | 22 Aug
Cómo hacer papas rellenas gratinadas con queso crema
09:00 |¿Te imaginás una comida que combine lo reconfortante de las papas con el sabor irresistible del queso crema y que sea tan fácil de hacer que querrás repetirla toda la semana?
¿Te imaginás una comida que combine lo reconfortante de las papas con el sabor irresistible del queso crema y que sea tan fácil de hacer que querrás repetirla toda la semana? Las papas rellenas gratinadas son exactamente eso: un plato que conquista desde la primera mordida y se adapta a cualquier ocasión, desde una cena rápida hasta una picada con amigos.
Esta receta tiene raíces internacionales: las papas rellenas son populares en Europa y América Latina, pero en Argentina encontraron su versión ideal con queso crema. Es simple, rápida y deliciosa. Además, es un éxito asegurado tanto para grandes como para chicos, y se puede personalizar con ingredientes que tengas en la heladera.
Receta fácil de papas rellenas gratinadas con queso crema
Ingredientes (4 porciones):
-
4 papas medianas
-
200 g de queso crema
-
100 g de queso rallado (mozzarella, gouda o parmesano)
-
1 cebollita de verdeo (opcional)
-
Sal y pimienta a gusto
-
1 cdta. de aceite de oliva o manteca (opcional)
-
50 g de jamón cocido o panceta (opcional)
-
Perejil o ciboulette picado para decorar
Preparación paso a paso:
-
Hervir las papas enteras con cáscara en agua con sal por 20 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.
-
Dejar enfriar un poco y cortar cada papa al medio a lo largo. Ahuecar con cuidado dejando un borde de 1 cm y reservar la pulpa.
-
Mezclar la pulpa con queso crema, la mitad del queso rallado, sal, pimienta, cebollita y opcionalmente jamón o panceta. Añadir aceite o manteca para darle cremosidad.
-
Rellenar las mitades de papa con la mezcla y colocar en una fuente para horno ligeramente aceitada. Espolvorear con el resto del queso rallado.
-
Gratinar a 200 °C durante 12-15 minutos hasta dorar. Decorar con perejil o ciboulette.
Tiempo de preparación: 50 minutos (20 min cocción, 15 min armado, 15 min gratinado)
Porciones: rinde 4 porciones (1 papa por persona).
Valor nutricional por porción:
-
Calorías: 270
-
Grasas: 13 g
-
Grasas saturadas: 7 g
-
Carbohidratos: 28 g
-
Azúcares: 2 g
-
Proteínas: 9 g
Conservación: hasta 3 días en heladera, mejor cubiertas. Recalentar en horno para mantener el gratinado crujiente.
Las papas rellenas gratinadas con queso crema son mucho más que un simple plato; son una opción rápida, adaptable y deliciosa que puede convertirse en tu recurso estrella para cualquier comida. Y si pensás que ya lo viste todo con papas, espera a probar esta versión: su cremosidad y gratinado dorado te van a sorprender.