viernes 22 de agosto de 2025 - Edición Nº5260

Información General | 22 Aug

Cómo hacer papas rellenas gratinadas con queso crema

09:00 |¿Te imaginás una comida que combine lo reconfortante de las papas con el sabor irresistible del queso crema y que sea tan fácil de hacer que querrás repetirla toda la semana?

¿Te imaginás una comida que combine lo reconfortante de las papas con el sabor irresistible del queso crema y que sea tan fácil de hacer que querrás repetirla toda la semana? Las papas rellenas gratinadas son exactamente eso: un plato que conquista desde la primera mordida y se adapta a cualquier ocasión, desde una cena rápida hasta una picada con amigos.

Esta receta tiene raíces internacionales: las papas rellenas son populares en Europa y América Latina, pero en Argentina encontraron su versión ideal con queso crema. Es simple, rápida y deliciosa. Además, es un éxito asegurado tanto para grandes como para chicos, y se puede personalizar con ingredientes que tengas en la heladera.

Papas rellenas gratinadas

Receta fácil de papas rellenas gratinadas con queso crema

Ingredientes (4 porciones):

  • 4 papas medianas

  • 200 g de queso crema

  • 100 g de queso rallado (mozzarella, gouda o parmesano)

  • 1 cebollita de verdeo (opcional)

  • Sal y pimienta a gusto

  • 1 cdta. de aceite de oliva o manteca (opcional)

  • 50 g de jamón cocido o panceta (opcional)

  • Perejil o ciboulette picado para decorar

Preparación paso a paso:

  1. Hervir las papas enteras con cáscara en agua con sal por 20 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.

  2. Dejar enfriar un poco y cortar cada papa al medio a lo largo. Ahuecar con cuidado dejando un borde de 1 cm y reservar la pulpa.

  3. Mezclar la pulpa con queso crema, la mitad del queso rallado, sal, pimienta, cebollita y opcionalmente jamón o panceta. Añadir aceite o manteca para darle cremosidad.

  4. Rellenar las mitades de papa con la mezcla y colocar en una fuente para horno ligeramente aceitada. Espolvorear con el resto del queso rallado.

  5. Gratinar a 200 °C durante 12-15 minutos hasta dorar. Decorar con perejil o ciboulette.

Tiempo de preparación: 50 minutos (20 min cocción, 15 min armado, 15 min gratinado)

Porciones: rinde 4 porciones (1 papa por persona).

Valor nutricional por porción:

  • Calorías: 270

  • Grasas: 13 g

  • Grasas saturadas: 7 g

  • Carbohidratos: 28 g

  • Azúcares: 2 g

  • Proteínas: 9 g

Conservación: hasta 3 días en heladera, mejor cubiertas. Recalentar en horno para mantener el gratinado crujiente.

Las papas rellenas gratinadas con queso crema son mucho más que un simple plato; son una opción rápida, adaptable y deliciosa que puede convertirse en tu recurso estrella para cualquier comida. Y si pensás que ya lo viste todo con papas, espera a probar esta versión: su cremosidad y gratinado dorado te van a sorprender.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias