Cómo obtener proteínas sin carne ni huevos: alternativas saludables para todos los días

12:00 |¿Te imaginás poder cubrir tus necesidades diarias de proteínas sin tener que comer siempre pollo, huevos o salmón?

¿Te imaginás poder cubrir tus necesidades diarias de proteínas sin tener que comer siempre pollo, huevos o salmón? La verdad es que sí, y de maneras sorprendentes y deliciosas. Hoy vamos a mostrarte cómo sumar proteínas sin carne ni huevos con alimentos que quizás ni sospechabas y que además aportan otros nutrientes clave.

Por qué las proteínas son esenciales

Las proteínas son fundamentales para que tu cuerpo funcione bien. Ayudan a reparar tejidos, producir hormonas y enzimas, dar energía y mantener los huesos fuertes. Pero ojo: de los 20 aminoácidos que necesitamos, solo 11 los produce nuestro cuerpo. Los 9 restantes, llamados aminoácidos esenciales, hay que conseguirlos de la comida. Por eso, elegir bien tus fuentes de proteína es clave para cumplir los requerimientos diarios.

Almendras: proteína completa y antioxidantes

Las almendras no solo aportan proteína, sino que también contienen los 9 aminoácidos esenciales. Una taza llega a dar hasta 30 gramos de proteína. Además, tienen vitamina E, ideal para la piel y la protección celular. Podés comerlas solas, en ensaladas, cereales o incluso en leche de almendras para tus batidos.

Semillas de chía: omega-3 y proteína

La chía es otra opción potente. Trae todos los aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega-3, buenos para el corazón y el cerebro. Mezclala con yogur, batidos o avena, y dejala en la heladera para un pudín nutritivo que cubre gran parte de tus necesidades de proteína.

Lentejas: fibra y proteína vegetal

Además de ser ricas en fibra, las lentejas dan hasta 16 gramos de proteína por taza cocida. Son ideales para sopas, guisos o ensaladas y ayudan a sumar proteína sin depender de la carne.

Guisantes y coles de Bruselas: proteína y minerales

Los guisantes cocidos aportan unos 8 gramos de proteína por taza, junto con hierro, cobre y calcio. Las coles de Bruselas cocidas suman 6 gramos de proteína por 150 gramos y ayudan al equilibrio hormonal gracias a sus compuestos naturales. Ambas son fáciles de incluir en purés, guarniciones o ensaladas.

Semillas de calabaza y avena: toques proteicos prácticos

Las semillas de calabaza y la avena son opciones sencillas para el desayuno o la merienda. Aunque la proteína de la calabaza no es completa, combinarlas con otros alimentos ayuda a cubrir los requerimientos diarios. La avena, en cambio, aporta proteína y se potencia al agregar leche o frutos secos.

Cómo armar tu dieta diaria

La clave está en combinar varias alternativas saludables:

  • Almendras en ensaladas o cereales.

  • Chía en yogures o batidos.

  • Lentejas en guisos, sopas o ensaladas.

  • Guisantes y coles como guarnición o puré.

  • Semillas de calabaza y avena en desayunos o meriendas.

Con esta variedad, podés cubrir tus necesidades de proteínas sin carne ni huevos de forma saludable, sabrosa y sin complicaciones.

