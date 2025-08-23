Información General | 23 Aug
Cómo dormir mejor: técnicas y consejos Para descansar
¿Te pasó que te tirás a la cama y tu cabeza no para de dar vueltas? Dormir bien no es solo cuestión de cansancio: afecta tu humor, concentración y hasta la salud a largo plazo. Pero hay formas concretas de mejorar el sueño y lograr esa relajación profunda que tanto buscás.
Revisá tus hábitos y tu dormitorio
Antes de probar técnicas específicas, conviene mirar tres cosas: tu rutina, tu ambiente y tus hábitos diarios. Mantener horarios regulares, evitar café o bebidas con cafeína cerca de la noche y crear un dormitorio oscuro y silencioso son pasos básicos que muchos subestiman.
Método militar: dormir rápido paso a paso
Una de las estrategias más efectivas es el llamado método militar, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a aviadores a dormir en cualquier situación. Consiste en relajar rostro, hombros, brazos, piernas y despejar la mente durante unos segundos. Si tu cerebro no colabora, repetí mentalmente “no pienses”. Con práctica constante, esta técnica logra que el sueño llegue en minutos.
Respiración 4-7-8: ciencia que te ayuda a dormir
Otra técnica muy recomendada es la respiración 4-7-8, creada por el doctor Andrew Weil. La idea es inhalar por la nariz contando hasta 4, mantener 7 y exhalar por la boca durante 8. Repetí cuatro ciclos mientras estás acostado boca arriba y vas a notar cómo tu cuerpo entra en un estado de relajación profunda. Además de ayudarte a dormir, puede mejorar la presión arterial y la digestión.
Otras estrategias que funcionan
Existen pasos simples pero efectivos que suman al descanso:
-
Respiración lenta y profunda: ayuda a bajar la actividad del cerebro que mantiene al cuerpo alerta.
-
Exposición a luz natural: levantarse a la misma hora y recibir sol activa el “reloj maestro” del cuerpo y prepara para dormir mejor por la noche.
-
Control de estímulos: usá la cama solo para dormir; si no podés, levantate y hacé algo tranquilo.
-
Baño tibio antes de dormir: ayuda a bajar la temperatura del cuerpo y envía la señal de que es hora de descansar.
-
Escuchá tu cuerpo: ocho horas son una referencia, pero lo importante es atender las señales naturales del cuerpo y no obsesionarse con el reloj.
Dormir mejor no es un lujo, es una necesidad. Aplicar estas técnicas y hábitos no requiere equipos caros ni medicación: solo constancia y práctica diaria. Y mientras probás estas estrategias, recordá que cada persona es distinta: lo que funciona para uno puede necesitar ajustes para otro. La clave está en encontrar la combinación que te permita alcanzar ese estado de relajación profunda y despertar renovado.