Cómo dormir mejor: técnicas y consejos Para descansar

08:00

¿Te pasó que te tirás a la cama y tu cabeza no para de dar vueltas? Dormir bien no es solo cuestión de cansancio: afecta tu humor, concentración y hasta la salud a largo plazo. Pero hay formas concretas de mejorar el sueño y lograr esa relajación profunda que tanto buscás.

Revisá tus hábitos y tu dormitorio

Antes de probar técnicas específicas, conviene mirar tres cosas: tu rutina, tu ambiente y tus hábitos diarios. Mantener horarios regulares, evitar café o bebidas con cafeína cerca de la noche y crear un dormitorio oscuro y silencioso son pasos básicos que muchos subestiman.

Método militar: dormir rápido paso a paso

Una de las estrategias más efectivas es el llamado método militar, desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a aviadores a dormir en cualquier situación. Consiste en relajar rostro, hombros, brazos, piernas y despejar la mente durante unos segundos. Si tu cerebro no colabora, repetí mentalmente “no pienses”. Con práctica constante, esta técnica logra que el sueño llegue en minutos.

Respiración 4-7-8: ciencia que te ayuda a dormir

Otra técnica muy recomendada es la respiración 4-7-8, creada por el doctor Andrew Weil. La idea es inhalar por la nariz contando hasta 4, mantener 7 y exhalar por la boca durante 8. Repetí cuatro ciclos mientras estás acostado boca arriba y vas a notar cómo tu cuerpo entra en un estado de relajación profunda. Además de ayudarte a dormir, puede mejorar la presión arterial y la digestión.

Otras estrategias que funcionan

Existen pasos simples pero efectivos que suman al descanso:

  • Respiración lenta y profunda: ayuda a bajar la actividad del cerebro que mantiene al cuerpo alerta.

  • Exposición a luz natural: levantarse a la misma hora y recibir sol activa el “reloj maestro” del cuerpo y prepara para dormir mejor por la noche.

  • Control de estímulos: usá la cama solo para dormir; si no podés, levantate y hacé algo tranquilo.

  • Baño tibio antes de dormir: ayuda a bajar la temperatura del cuerpo y envía la señal de que es hora de descansar.

  • Escuchá tu cuerpo: ocho horas son una referencia, pero lo importante es atender las señales naturales del cuerpo y no obsesionarse con el reloj.

Dormir mejor no es un lujo, es una necesidad. Aplicar estas técnicas y hábitos no requiere equipos caros ni medicación: solo constancia y práctica diaria. Y mientras probás estas estrategias, recordá que cada persona es distinta: lo que funciona para uno puede necesitar ajustes para otro. La clave está en encontrar la combinación que te permita alcanzar ese estado de relajación profunda y despertar renovado.

