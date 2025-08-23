Información General | 23 Aug
Cómo hacer cupcakes de zanahoria con frosting de queso crema
11:00 |¿Alguna vez probaste un postre que te haga pensar “esto no es cualquier dulce”? Los cupcakes de zanahoria con frosting de queso crema tienen ese efecto..
¿Alguna vez probaste un postre que te haga pensar “esto no es cualquier dulce”? Los cupcakes de zanahoria con frosting de queso crema tienen ese efecto: suaves, esponjosos y con un toque dulce y especiado que atrapa desde el primer bocado. Lo mejor es que esta receta es rápida, sencilla y perfecta para cualquier ocasión, desde un desayuno tranqui de domingo hasta una merienda con amigos.
Estos cupcakes no son solo un clásico de la repostería anglosajona: hoy se convirtieron en un postre diferente que se prepara en todo el mundo. Su base vegetal los hace un poquito más nutritivos, y combinan perfecto con la suavidad del frosting de queso crema. Además, su formato individual los hace ideales para fiestas, picnics o simplemente para darte un gusto. Algunas versiones suman nueces, pasas o piña, pero acá te contamos la receta tradicional, fácil y accesible.
Receta de cupcakes de zanahoria con frosting de queso crema
Ingredientes para los cupcakes:
200 g de zanahoria rallada fina
150 g de harina 0000
100 g de azúcar blanca
50 g de azúcar mascabo
2 huevos
100 ml de aceite neutro
1 cucharadita de polvo de hornear
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de canela
¼ cucharadita de nuez moscada
1 pizca de sal
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Para el frosting de queso crema:
200 g de queso crema tipo Philadelphia
50 g de manteca a temperatura ambiente
100 g de azúcar impalpable tamizada
½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Preparación paso a paso
Precalentar el horno a 180 °C y preparar cápsulas de papel en un molde para muffins.
Mezclar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y especias.
Batir huevos con los azúcares, añadir aceite y esencia de vainilla.
Incorporar la zanahoria rallada.
Unir los secos a los húmedos, mezclando con espátula sin batir demasiado.
Llenar las cápsulas hasta ¾ de su capacidad y hornear 20-25 minutos.
Dejar enfriar sobre una rejilla antes de decorar.
Para el frosting, batir manteca y queso crema hasta lograr una textura cremosa. Agregar azúcar y vainilla, seguir batiendo hasta que quede firme.
Decorar los cupcakes con manga pastelera o espátula.
Datos útiles
Rinde 10-12 cupcakes medianos.
Cada cupcake: aprox. 290 calorías, 16 g grasas, 32 g carbohidratos, 21 g azúcar, 3 g proteína.
Se conservan hasta 4 días en heladera o se pueden congelar sin el frosting hasta 2 meses.
Si querés sorprender con un postre diferente, estos cupcakes de zanahoria con frosting de queso crema son la elección perfecta. La combinación de sabores y texturas hace que cada mordida sea un momento especial… y todavía queda un detalle que los hace irresistibles: ¿sabías que podés personalizarlos con tu toque secreto para darle un giro único a esta receta?