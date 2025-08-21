Vuelven las lluvias al AMBA, pero el sol se instalará para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará sus últimos días de lluvias esta semana, para luego dar lugar a cielos despejados y temperaturas más templadas de cara al fin de semana.

Para este jueves, el clima se presenta con nubosidad variable, temperaturas entre 11°C y 18°C y vientos del norte con ráfagas de hasta 50 km/h. El viernes será la última jornada inestable: se prevén chaparrones durante la mañana y la tarde, con ráfagas que alcanzarán hasta 59 km/h y temperaturas entre 13°C y 18°C.

En contraste, el sábado traerá un alivio, con un cielo despejado en la mañana y apenas algunas nubes por la tarde, acompañado de temperaturas más frescas (9°C de mínima y 15°C de máxima). El domingo será aún más frío en el inicio del día (5°C), pero con una marcada presencia del sol. La semana entrante mantendrá el escenario despejado y con un ascenso de máximas: se prevén 20°C el lunes, 21°C el martes y 18°C el miércoles, con mínimas que no bajarán de los 10°C.

En la Provincia de Buenos Aires, las precipitaciones alcanzarán gran parte del territorio durante el viernes, para luego despejarse hacia el fin de semana, especialmente en la zona costera.

A nivel nacional, el SMN activó alertas amarillas por distintos fenómenos:

Vientos fuertes en la cordillera de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén y el centro de Río Negro.

Viento Zonda , desde Jujuy hasta Mendoza, con recomendaciones de extremar cuidados en hogares y al aire libre.

Tormentas en el sureste de Chubut, con riesgo de granizo y actividad eléctrica.

Nevadas en San Juan, Mendoza y Neuquén.

El organismo reiteró la importancia de mantenerse informado, evitar actividades riesgosas y asegurar objetos que puedan volarse. En zonas con tormentas, también se recomienda no refugiarse bajo árboles o postes de electricidad, ni permanecer en cuerpos de agua.

Con este panorama, el fin de semana largo de mal tiempo quedará atrás en el AMBA, mientras que buena parte del país deberá extremar cuidados frente a la fuerza de la naturaleza