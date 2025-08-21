La historia entre Pincha vs Flamengo: invicto en La Plata pero con un historial adverso

En septiembre, Estudiantes de La Plata enfrentará a Flamengo de Brasil por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que será el primer cruce entre ambos por este certamen. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se metió entre los ocho mejores del continente, pero tendrá como rival a uno de los candidatos más firmes: el Fla, campeón en 2019 y 2022, hoy conducido por Filipe Luís.

La historia entre ambos equipos tiene cuatro antecedentes previos, todos disputados por la Supercopa Sudamericana, con un saldo claramente favorable para los brasileños. En total, jugaron ocho partidos: Estudiantes ganó uno, igualó cuatro y perdió tres.

El primer choque se dio en 1988. En La Plata empataron, pero en la vuelta Flamengo se impuso 3-0. Posteriormente, en las ediciones de 1991 y 1992, el Pincha quedó eliminado: primero igualó en Argentina y cayó 2-0 en Brasil, y luego perdió en Río por la mínima antes de empatar en UNO.

La única alegría para el León llegó en la Supercopa de 1994. En esa serie, el duelo de ida terminó 0-0 en el Maracaná y en la revancha, en la vieja cancha de UNO, Estudiantes se impuso 2-0, logrando su única clasificación ante los cariocas.