Nuevo asfalto, desagüe y luminarias: Alak inauguró la renovada calle 609 en Villa Elvira

El intendente municipal Julio Alak inauguró este jueves la obra que ejecutó la Municipalidad de La Plata en calle 609 desde 7 hasta 122, en Villa Elvira, y entregó mobiliario para equipar tres aulas completas en la Escuela Técnica N° 5 de la localidad.

Enmarcada en el Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, la ejecución incluyó la nueva pavimentación asfáltica de la calzada, además de obras hidráulicas complementarias, demarcación horizontal y la puesta a punto de la luminaria en el tramo.

“Con estas obras seguimos mejorando la infraestructura de los barrios, priorizando la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de todo el partido”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.

Cabe recordar que, en Villa Elvira, el plan de infraestructura impulsado por el Municipio contempla la intervención de 151 calles (33 con cordón cuneta, 48 con carpeta asfáltica y 70 con mejorado), la iluminación de 250 arterias, el recambio de 17 mil luminarias, la puesta en valor de dos plazas y la construcción de 252 cruces de conductos.

En materia educativa, se concretaron trabajos de infraestructura en la Escuela Técnica N° 5, las escuelas primarias N° 125, N° 27 y N° 59, las escuelas secundarias N° 55 y N° 81, la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2 y los jardines de infantes N° 975 y N° 11 como parte de la primera etapa del Plan Escuelas en Obra articulado con el Gobierno bonaerense.

Además, la segunda etapa del proyecto alcanzará a los jardines de infantes N° 2, N° 3, N° 984, N ° 948, N° 8 y N° 902; los jardines maternales Itatí y N° 2; la Escuela Técnica N° 5; las escuelas primarias N° 121, N° 84 y N° 23, las escuelas secundarias N° 71 y N° 54 y la Escuela Pedagógica Provincial Municipal N° 2.

Tres aulas con nuevo equipamiento escolar

Durante su visita a Villa Elvira, Alak también entregó mobiliario escolar para equipar tres aulas completas en la Escuela Técnica Nº5, institución ubicada en 76 entre 7 y 8 a la que asisten más de mil estudiantes, incluida en el plan Escuelas en Obra realizado en conjunto con el Estado provincial.

La entrega forma parte de una iniciativa impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) que retomó la gestión local, y tanto los pupitres como las sillas fueron producidos en una planta recuperada por el actual Gobierno provincial en 2020 que emplea a 150 trabajadores.





Además de las mejoras que recibió la institución como parte de la primera etapa del plan de obras, para la segunda etapa se prevén nuevas ejecuciones, como la impermeabilización de cubiertas, la reparación de revoques, cielorrasos, baños y la cocina, la renovación de instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras.

La Escuela Técnica N°5 “Manuel Nicolás Savio” funciona desde 1963 y ofrece especialidades en Maestro Mayor de Obras, Química, Electromecánica e Informática. Tras sus primeros años en 7 entre 75 y 76, en 1979 se trasladó a su actual sede, que hoy comparte con los centros de formación profesional N°402 y 429.