Un nuevo sistema de micros: recorridos ampliados, trasbordos y colectivos eléctricos

La concesión del actual sistema de transporte público en La Plata vence en diciembre y la gestión del intendente Julio Alak ya trabaja en un nuevo esquema que será elevado al Concejo Deliberante tras las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El proyecto, elaborado por la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, apunta a una transformación progresiva del servicio, incorporando tanto mejoras inmediatas como cambios estructurales a mediano plazo.

Entre las primeras medidas se encuentra la ampliación de recorridos, con el objetivo de que los micros lleguen a todos los barrios, incluso aquellos que no existían cuando se diseñó el actual esquema. Esto permitirá una cobertura territorial más amplia y un acceso más equitativo al transporte.

En paralelo, el pliego contempla un sistema de trasbordos basado en el uso de la tarjeta SUBE, que permitirá a los pasajeros combinar líneas sin pagar un segundo boleto. Este mecanismo se complementará con la implementación de líneas troncales que circularán por las principales avenidas de la ciudad, aprovechando la planificación urbana de corredores cada seis cuadras.

Otro de los ejes centrales es la modernización tecnológica. El municipio planea avanzar en la sustitución de combustibles fósiles por alternativas más limpias como el gas y, principalmente, la energía eléctrica, apoyándose en desarrollos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, subrayó que el nuevo modelo será gradual, ya que “no se puede cambiar el sistema de un día para otro, porque al día siguiente los pasajeros no saben dónde tomar el micro”. Por eso, mientras las obras viales avanzan —como las proyectadas en las avenidas 60, 38 y 155—, el Ejecutivo prevé una implementación progresiva que combine continuidad con innovación.

En definitiva, La Plata se prepara para un sistema de transporte más moderno, sustentable y eficiente, que responda al crecimiento urbano y a las demandas de los usuarios que desde hace años reclaman mejoras en frecuencias, recorridos y calidad del servicio