La Plata como nunca la viste: recorré sus ejes históricos en una visita guiada nocturna con historia, gastronomía y una vista única

La ciudad de La Plata, reconocida por su planificación urbana única y su patrimonio arquitectónico, se prepara para ofrecer una experiencia turística distinta. El domingo 31 de agosto, vecinos y visitantes podrán participar de una recorrida nocturna en minivans que recorrerá el eje histórico, guiada por especialistas que relatarán los principales misterios y secretos de la capital bonaerense.

El punto de encuentro será el Palacio Municipal (calle 12 entre 51 y 53). Desde allí, los participantes iniciarán un viaje de aproximadamente dos horas y media, que combinará relatos sobre la fundación de la ciudad, su planificación urbanística y su arquitectura emblemática.

Uno de los atractivos diferenciales de la propuesta es la instancia gastronómica, que incluye una degustación de empanadas, vino y bocados dulces. Este componente busca sumar un valor local a la experiencia cultural, generando un espacio de encuentro en el marco de la visita guiada.

El cierre del recorrido será en el mirador de la Catedral de La Plata, donde los asistentes podrán contemplar una panorámica nocturna de la ciudad. Se trata de un broche de oro para una actividad pensada para todo tipo de público, que conjuga entretenimiento, cultura e identidad platense.

La inscripción ya está habilitada de forma online y también vía WhatsApp al 221-5554569. El costo de la experiencia es de $30.000, e incluye la coordinación completa del circuito. Además, días previos al evento se creará un grupo de comunicación entre organizadores y pasajeros para optimizar la experiencia.

Con esta iniciativa, La Plata refuerza su perfil como destino turístico cultural, ofreciendo nuevas formas de redescubrir sus espacios históricos bajo una mirada nocturna, íntima y enriquecedora