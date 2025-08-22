Fitoteca llega a Espacio Live con un show que repasa lo mejor de Fito Páez

Este sábado a las 21, el escenario de Espacio Live, ubicado en calle 56 entre 8 y 9 de La Plata, recibirá a la banda Fitoteca, que ofrecerá por primera vez en la ciudad un concierto dedicado íntegramente a la obra de Fito Páez.

La propuesta apunta a recorrer los distintos momentos de la trayectoria del músico rosarino, considerado uno de los principales referentes del rock argentino. El repertorio incluirá canciones de sus inicios y también de sus producciones más recientes, condensadas en una misma velada.

Lejos de imitar al artista, la agrupación busca ofrecer una mirada propia sobre su obra. Fitoteca está conformada por Juan Savino (piano y voz), Ana Murolo (teclados y voz), Gonzalo Rodríguez (batería), Guido Cenzano (guitarra) y Andrés Cendes (bajo), todos oriundos de Saladillo.

La presentación en La Plata representa un nuevo paso en la trayectoria del grupo, que se propone acercar a los espectadores platenses un homenaje en vivo a las canciones más emblemáticas de Páez. Desde la organización informaron que las entradas anticipadas ya están disponibles en Passline, aunque advirtieron que quedan pocas localidades a la venta.