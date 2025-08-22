Gallardo explotó en conferencia tras la clasificación de River: "Cambiá la pregunta"

La noche en el Monumental fue una mezcla de alivio, tensión y esperanza. River logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 luego de empatar 1-1 ante Libertad, un resultado que llevó la definición a los penales, donde Franco Armani se vistió de héroe con una atajada clave. El equipo de Marcelo Gallardo sufrió más de lo esperado, pero consiguió dar un paso más en el torneo continental.

Sin embargo, la clasificación no disipó las dudas. En la conferencia de prensa posterior, Gallardo mostró incomodidad frente a la insistencia de un periodista sobre el rendimiento del equipo en el segundo tiempo. La respuesta del entrenador fue tajante: “Ya hice el análisis, vos me escuchaste recién. No voy a repetir lo que dije. Cambiá la pregunta si querés”. Minutos más tarde, elevó el tono: “No lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos. Hoy cayó la moneda de este lado”.

Más allá del cruce, el técnico reconoció que River debe “mejorar y alcanzar mayor regularidad”, sobre todo porque el partido se complicó al jugar con un hombre menos. También subrayó la importancia de “manejar los momentos” para evitar errores que comprometan los resultados.

Con la mirada puesta en Palmeiras, al que calificó como “uno de los grandes candidatos a ganar la Copa”, Gallardo señaló que espera recuperar lesionados y llegar con mayor solidez. Su reacción reflejó el nivel de exigencia que rodea al club en instancias decisivas: River celebró el pase, pero sabe que para seguir soñando con la Copa deberá elevar su nivel colectivo.