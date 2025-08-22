El Lobo define lista de viajeros a San Juan: regresos y bajas para un duelo decisivo

La delegación de Gimnasia se encuentra lista para viajar a San Juan, donde mañana se medirá ante San Martín en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en un encuentro decisivo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura. Este partido será el primero de una serie de enfrentamientos frente a rivales directos, por lo que la preparación y la conformación del plantel resultan fundamentales.

El entrenador Alejandro Orfila seleccionó a 23 jugadores para el viaje, combinando regresos importantes con ausencias estratégicas. Entre los que vuelven, se destaca Pedro Silva Torrejón, quien retomará su lugar como lateral izquierdo en reemplazo de Juan Manuel Villalba. Además, volverán al banco de suplentes Facundo Di Biasi, Alan Sosa y Leandro Mamut, ampliando las opciones tácticas del equipo.

Por otro lado, el plantel presenta bajas significativas. El atacante Norberto Briasco no será de la partida, aunque no posee lesión muscular, para evitar riesgos de complicación tras la molestia que le obligó a retirarse en el partido anterior frente a Lanús. Otros ausentes son Enzo Martínez, Juan Yangali y Alejandro Piedrahíta, y la presencia de Juan Pintado podría confirmarse a último momento. Para cubrir estas vacantes, se convocó a Gonzalo González, reciente jugador de la Reserva del club.

Con esta lista, Gimnasia busca afrontar el duelo con un equilibrio entre experiencia y juventud, asegurando opciones de recambio y preservando a sus jugadores más importantes de posibles lesiones. Este compromiso se presenta como una prueba clave en la lucha por mantenerse competitivo en la tabla del Torneo Clausura.