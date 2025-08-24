domingo 24 de agosto de 2025 - Edición Nº5262

Aros de calabacín en freidora de aire: la receta que sorprende

10:00 |¿Sabías que con un par de calabacines podés preparar un plato que arrasa en las mesas de verano? Te vamos a mostrar una receta fácil de hacer, lista en menos de media hora, que convierte a esta hortaliza en un bocado crocante y liviano.

¿Sabías que con un par de calabacines podés preparar un plato que arrasa en las mesas de verano? Te vamos a mostrar una receta fácil de hacer, lista en menos de media hora, que convierte a esta hortaliza en un bocado crocante y liviano. Y ojo, porque no es la típica fritura pesada: se trata de unos aros de calabacín en freidora de aire que quedan dorados, ricos y sin exceso de aceite.

Pero antes de contarte el paso a paso, pensá esto: ¿cuántas veces buscaste una receta rápida para picar algo distinto y no sabías qué preparar? Bueno, esta opción puede ser tu comodín favorito.

Tapitas y Postres: Aros de calabacín crujientes

¿Por qué elegir esta receta?

El calabacín es uno de esos ingredientes que nunca falla. Tiene pocas calorías, mucha agua, fibra y vitaminas. Por eso, además de ser versátil, es un golazo si buscás comer más liviano. La clave está en el rebozado crujiente y en la freidora de aire, que permite cocinar con apenas un toque de aceite y lograr el mismo efecto crocante que una fritura tradicional.

Lo mejor es que también podés hacerla en horno si no tenés airfryer. Acompañá los aros con tu salsa casera preferida y listo: una cena simple, sabrosa y sin vueltas.

Ingredientes necesarios

  • 2 calabacines medianos

  • 1 taza de pan rallado (si usás panko, más crocantes)

  • ½ taza de queso parmesano rallado (opcional)

  • 2 huevos

  • ½ taza de harina de trigo

  • 1 cdita de ajo en polvo

  • 1 cdita de orégano seco

  • Sal y pimienta al gusto

  • Aceite en spray (opcional)

Cómo hacer aros de calabacín paso a paso

  1. Lavá los calabacines y cortalos en rodajas de 1 cm. Sacá el centro para formar los aros.

  2. Prepará tres platos: harina, huevos batidos y mezcla de pan rallado con parmesano, ajo, orégano, sal y pimienta.

  3. Pasá cada aro por harina, luego huevo y por último pan rallado, presionando bien.

  4. Precalentá la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.

  5. Poné los aros en la canasta en una sola capa. Si querés, rociá con aceite en spray.

  6. Cociná 8-10 minutos, dando vuelta a la mitad. Sacalos cuando estén dorados y servilos al toque.

Rinde y conservación

  • Porciones: entre 4 y 6, como aperitivo o guarnición.

  • Conservación: hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Para recuperar crocancia, calentá 2-3 minutos en la freidora de aire.

Valor nutricional aproximado (por porción)

  • Calorías: 110 kcal

  • Proteínas: 5 g

  • Grasas: 3 g

  • Carbohidratos: 16 g

  • Fibra: 2 g

Lo que más engancha de esta receta es que cumple todo: es rápida, económica, saludable y sobre todo riquísima. Probala en tu próxima cena y vas a ver cómo estos aros de calabacín en freidora de aire se convierten en un clásico de tu cocina.

