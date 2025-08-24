Información General | 24 Aug
Aros de calabacín en freidora de aire: la receta que sorprende
10:00 |¿Sabías que con un par de calabacines podés preparar un plato que arrasa en las mesas de verano? Te vamos a mostrar una receta fácil de hacer, lista en menos de media hora, que convierte a esta hortaliza en un bocado crocante y liviano.
¿Sabías que con un par de calabacines podés preparar un plato que arrasa en las mesas de verano? Te vamos a mostrar una receta fácil de hacer, lista en menos de media hora, que convierte a esta hortaliza en un bocado crocante y liviano. Y ojo, porque no es la típica fritura pesada: se trata de unos aros de calabacín en freidora de aire que quedan dorados, ricos y sin exceso de aceite.
Pero antes de contarte el paso a paso, pensá esto: ¿cuántas veces buscaste una receta rápida para picar algo distinto y no sabías qué preparar? Bueno, esta opción puede ser tu comodín favorito.
¿Por qué elegir esta receta?
El calabacín es uno de esos ingredientes que nunca falla. Tiene pocas calorías, mucha agua, fibra y vitaminas. Por eso, además de ser versátil, es un golazo si buscás comer más liviano. La clave está en el rebozado crujiente y en la freidora de aire, que permite cocinar con apenas un toque de aceite y lograr el mismo efecto crocante que una fritura tradicional.
Lo mejor es que también podés hacerla en horno si no tenés airfryer. Acompañá los aros con tu salsa casera preferida y listo: una cena simple, sabrosa y sin vueltas.
Ingredientes necesarios
-
2 calabacines medianos
-
1 taza de pan rallado (si usás panko, más crocantes)
-
½ taza de queso parmesano rallado (opcional)
-
2 huevos
-
½ taza de harina de trigo
-
1 cdita de ajo en polvo
-
1 cdita de orégano seco
-
Sal y pimienta al gusto
-
Aceite en spray (opcional)
Cómo hacer aros de calabacín paso a paso
-
Lavá los calabacines y cortalos en rodajas de 1 cm. Sacá el centro para formar los aros.
-
Prepará tres platos: harina, huevos batidos y mezcla de pan rallado con parmesano, ajo, orégano, sal y pimienta.
-
Pasá cada aro por harina, luego huevo y por último pan rallado, presionando bien.
-
Precalentá la freidora de aire a 200 °C durante 3 minutos.
-
Poné los aros en la canasta en una sola capa. Si querés, rociá con aceite en spray.
-
Cociná 8-10 minutos, dando vuelta a la mitad. Sacalos cuando estén dorados y servilos al toque.
Rinde y conservación
-
Porciones: entre 4 y 6, como aperitivo o guarnición.
-
Conservación: hasta 2 días en heladera, en recipiente hermético. Para recuperar crocancia, calentá 2-3 minutos en la freidora de aire.
Valor nutricional aproximado (por porción)
-
Calorías: 110 kcal
-
Proteínas: 5 g
-
Grasas: 3 g
-
Carbohidratos: 16 g
-
Fibra: 2 g
Lo que más engancha de esta receta es que cumple todo: es rápida, económica, saludable y sobre todo riquísima. Probala en tu próxima cena y vas a ver cómo estos aros de calabacín en freidora de aire se convierten en un clásico de tu cocina.