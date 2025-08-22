La Plata crece con Alak: nueva bajada de la autopista en City Bell

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de Autopistas Buenos Aires (AUBASA), José Arteaga, anunciaron este viernes el llamado a licitación para la obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell y presentaron los detalles del proyecto durante un acto en la sede del Club Banco Provincia de 476 entre 20 y 21.

“Esta obra no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo", remarcó Alak, acompañado por el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, y la diputada provincial Lucía Iañez.

En la misma línea, Arteaga manifestó: “Está obra es una deuda histórica de la provincia con su ciudad capital. Es una obra de casi 23 millones de dólares, que va a tardar entre 18 y 20 meses su ejecución. Estamos muy contentos de darle este aporte a nuestra ciudad".

Con un plazo de ejecución de 18 meses y una inversión de 21,9 millones de dólares, los trabajos consisten en la construcción de una nueva conexión vial entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), en la localidad de City Bell, atravesando los partidos de La Plata y Ensenada.

El proyecto, que beneficiará a más de 36.000 usuarios y generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos, permitirá una vinculación estratégica entre la autopista y el norte del partido, complementando y descongestionando el acceso por Villa Elisa.

La intervención también ayudará a descomprimir la calle 415 de Ensenada, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo mayor seguridad vial, además de a impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico de la región.

Cabe recordar que en abril pasado, el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof inauguraron el empalme de la autopista La Plata - Buenos Aires con la bajada de la avenida 520, una obra clave que atraviesa la zona florihortícola, industrial, comercial y sanitaria de la región.

Los trabajos

El proyecto contempla la construcción de un enlace vial de aproximadamente 2 kilómetros, con dos carriles y doble sentido de circulación, atravesando las vías del Ramal La Plata de la Línea Roca y los arroyos Martín y Carnaval. La rasante se proyecta en terraplén, con alturas que varían entre 1,80 metros y 8 metros sobre el terreno circundante.

Los principales trabajos incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Marín.

También la construcción de un puente de 56 metros sobre el Arroyo Martín para conectar con el Camino Parque Centenario, pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación.

En total, la obra requerirá 150.000 m³ de movimiento de suelos, 15.000 toneladas de pavimento asfáltico y 8.500 m³ de hormigón destinados a puentes y viaductos.