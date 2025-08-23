Rosana Alderete: la lucha por los derechos de los inmigrantes en Argentina

Rosana Alderete, oriunda de Caaguazú, Paraguay, llegó a Argentina a los 16 años y desde entonces ha dedicado su vida a luchar por los derechos de los inmigrantes en el país. Como migrante, vecina y madre de hijos ciudadanos argentinos, Alderete busca mejorar la calidad de vida de los migrantes a través de la creación de la Secretaría Nacional de Migrantes e Hijos de Migrantes.

La iniciativa surge ante la necesidad de regularizar e incluir en las políticas públicas a más de 5 millones de personas de diferentes nacionalidades, incluyendo paraguayos, bolivianos, peruanos y otros grupos de inmigrantes. Alderete destaca la importancia de crear esta secretaría debido a la cantidad de personas afectadas y la necesidad de una batalla cultural que promueva la libertad y la inclusión de las colectividades.

La propuesta se basa en la Ley 25.871 de Migraciones y la Ley Electoral Migrante 11.700, y busca dar voz y representación a los migrantes en la toma de decisiones políticas. Con su lucha, Alderete busca mejorar la vida de miles de personas que buscan una oportunidad en Argentina.

Alderete es candidata a Concejal por la ciudad de General Rodríguez a través del frente Unión y Libertad lista 2207.

Cabe destacar que Alderete es parte del partido Unión por Todos de Juan del Oso y Mario Buono, quienes aportan la herramienta electoral para su participación en estas elecciones.

No solo es candidata, sino que también se ha puesto la campaña a sus hombros como armadora, y fue quien puso como primer candidato a Concejal a Sandro Paggi.

Estas son algunas de sus propuestas:

Aumento de sueldo básico en un 50% a todos los empleados públicos.

Aumento adicional del 40% por insalubridad , para empleados de la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Coordinación de Delegaciones y la Secretaría de Servicios Públicos.

Eliminación de las elecciones indefinidas de secretarios y secretarias generales del gremio municipal , con rotación cada 4 años.

Veredas accesibles para personas con movilidad reducida y adultos mayores.

Accesos rápidos a unidades sanitarias, entidades de bien público, escuelas, clubes y sociedades de fomento.

Eliminación de la reelección para intendentes y concejales.

Este próximo domingo 24 a las 11 hs estará presentando en un plenario la lista completa, con la participación del candidato a senador por la primera sección electoral Ignacio Jauregui. Este plenario se realizará en calle Río Negro 16 esquina Jujuy de la ciudad de General Rodríguez.