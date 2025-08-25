Incendio en un taller de motos en La Plata: las llamas se propagaron a un departamento

El miedo se apoderó de los vecinos en pleno centro de La Plata durante la madrugada de este lunes, cuando un taller de motos se prendió fuego y las llamas alcanzaron un departamento del primer piso. El episodio obligó a evacuar a decenas de personas en medio de la conmoción.

El inicio del incendio

El siniestro comenzó alrededor de las 3 de la madrugada en un comercio ubicado en 6 entre 44 y 45, en la planta baja de un complejo residencial. En pocos minutos, el taller de un mecánico quedó envuelto en llamas y el humo se expandió rápidamente por el edificio.

Los vecinos, alarmados por la magnitud del fuego, llamaron a los bomberos y esperaron en la calle hasta que las dotaciones lograron controlar la situación.

La evacuación en el centro de La Plata

La emergencia obligó a evacuar a los habitantes del edificio, ya que existía el temor de que las llamas avanzaran hacia los pisos superiores.

“Estábamos todos en la calle viendo si el fuego tomaba o no la parte de arriba, donde vive mucha gente. Por suerte los sacaron a todos a tiempo”, relató un vecino aún conmovido por lo ocurrido.

Daños materiales

El local de planta baja terminó totalmente destruido, mientras que el departamento ubicado justo arriba también sufrió pérdidas casi totales.

A pesar del desastre, las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas y que la estructura del edificio no presentó daños graves, lo que permitió que los residentes regresaran a sus hogares una vez finalizado el operativo.